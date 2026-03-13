¡ALERTA! Esto se sabe AL MOMENTO de la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita de F1

El Aston Martin de Lance Stroll durante el Gran Premio de Arabia Saudita de la F1 2025.

La Fórmula 1 (F1) cancelaría los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, ambos programados para llevarse a cabo en el transcurso de abril, esto debido a la tensa situación y conflictos que ocurren en Medio Oriente desde hace unas semanas.

De acuerdo con información de Reuters, el anuncio oficial de parte del serial se daría antes de la fecha límite del 20 de marzo. Sin embargo, la cadena Sky Sports reportó que se espera que la cancelación de estas carreras se dé a conocer el domingo 15 de marzo, cuando se corra el Gran Premio de China.

PELIGRA LA F1 POR LA GUERRA EN MEDIO ORIENTE.



La Fórmula 1 cancelaría los GP de Baréin y Arabia Saudita. El anuncio se haría este fin de semana en Shanghai. El calendario pasaría de 24 a 22 fechas, con un parate de cinco semanas sin competencia. pic.twitter.com/aoaxdMmA6W — Somos ZIP (@somoszip) March 13, 2026

La F1 cancelaría los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita como una medida de seguridad debido a que aún continúan los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

¿Para cuándo están programados los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita?

El Gran Premio de Baréin de F1 está programado para llevarse a cabo del viernes 10 al domingo 12 de abril en el Circuito Internacional de Bareín.

Exactamente una semana más tarde está pactado el desarrollo del Gran Premio de Arabia Saudita, del viernes 17 al domingo 19 de abril en el Circuito de la Corniche de Yeda.

Los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita son los cuarto y quinto, respectivamente, en el calendario de la F1 2026. En caso de cancelarse, el serial no tendría carreras en el mes de abril.

Max kicks the back end out in the final corner 💨 #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/FToA1zMNCq — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

“Creo que seguiremos las directrices de la FIA y de la Fórmula 1, como siempre hacemos. Siempre nos han ⁠guiado en la dirección correcta", señaló al respecto Jonathan Wheatley, director de la escudería Audi.

Alteraciones en F1 2026 con cancelación de Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita

En caso de que se haga oficial la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, la F1 2026 tendría 22 en vez de 24 carreras.

El Gran Premio de Japón es el tercero en el calendario, programado para efectuarse del 26 al 28 de marzo. Abril se quedaría sin carreras y la actividad del campeonato se reanudaría del 1 al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami. Para mayo también está programado el Gran Premio de Canadá (22 al 24 de mayo).

EVG