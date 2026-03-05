Max Verstappen arremete contra la F1 a horas el inicio de la temporada en el GP de Australia

Max Verstappen volvió a arremeter contra el nuevo reglamento técnico de la F1 de cara a la nueva temporada y lo calificó de “bastante complicado” al señalar que “es un poco tarde” para retoques de última hora en las normas.

A partir de la primera carrera de la temporada el domingo en el Gran Premio de Australia, la F1 entra en una nueva era, con cambios sin precedentes.

El cuatro veces campeón del mundo ha sido hasta ahora el más crítico con los cambios y durante las pruebas describió a los nuevos autos como “anti-carreras” y como “la Fórmula E con esteroides”.

Stay up-to-date with the latest from Melbourne via our Race Hub 💙



🔗 https://t.co/v6EU2PrF2E pic.twitter.com/hHusiqOBjc — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 5, 2026

Pero en el Albert Park de Melbourne, Verstappen manifestó que sencillamente no tiene sentido que el deporte intente regular frente a la miríada de incógnitas, incluyendo la largada del domingo, cuando algunos pilotos tendrán que acelerar sus motores durante unos 10 segundos para hacer girar sus turbos antes de que se apaguen las luces.

“Sí, un poco tarde con eso, ¿no?”, comentó Verstappen. “La cantidad de dinero que también se ha invertido en este reglamento, va a estar vigente por un tiempo. Quiero decir, se podía ver venir esto y de repente ahora se plantean estas cuestiones”.

Verstappen, sin embargo, está encantado con el rendimiento inicial de la unidad de potencia de Red Bull en el debut del equipo como fabricante de unidades de potencia; una tarea interminablemente compleja.

Aunque no tiene más claridad sobre el lugar que ocupa su equipo Red Bull en el orden jerárquico, pese a que se espera que esté entre los cuatro primeros junto a sus rivales Mercedes, Ferrari y McLaren.

“Estoy muy contento con lo que hicimos en la pretemporada”, afirmó. “Ha sido un momento realmente grandioso y de orgullo para todos, cómo se integró todo el proyecto entre el motor y el auto. Me sorprendió muy positivamente cómo, básicamente, se sintió todo”.

aar