Carlo Ancelotti ilusiona a Brasil con un nuevo título de Copa del Mundo antes del juego ante Marruecos

Carlo Ancelotti, en un entrenamiento con Brasil en la Copa del Mundo 2026

El entrenador italiano Carlo Ancelotti se embarca en una aventura de extremos al dirigir a Brasil en la Copa del Mundo 2026. Multicampeón a nivel de clubes, Ancelotti lanzó un mensaje para los aficionados del equipo sudamericano, que esperan pacientes la sexta estrella mundial.

“Es un deber y un honor debutar en un Mundial dirigiendo a Brasil. Vamos a vivir este momento con alegría y entusiasmo, porque es un capítulo muy especial de mi historia. ¡Vamos, Brasil!“, escribió el estratega europeo en su cuenta de X, red social antes llamado Twitter.

É uma responsabilidade e uma honra estrear em uma Copa do Mundo comandando o Brasil. Vamos viver esse momento com alegria e entusiasmo, porque é um capítulo muito especial da minha história. Vamos, Brasil! #BateNoPeito pic.twitter.com/qKnFUZlANG — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 13, 2026

Ancelotti aseguró que comandar a la Selección Brasileña es un honor y que es uno de los grandes momentos en su carrera, en la cual presume de cinco títulos de Champions League y campeonatos ligueros en España, Alemania y Italia.

Con 67 años de edad, el entrenador italiano afronta la que es, sin duda, la tarea más difícil de su carrera; ganar la sexta Copa del Mundo con Brasil, la selección más exitosa de la historia, pero que desde hace 24 años tiene una racha negativa y que justo ahora afronta un cambio generacional.

Brasil tiene una selección joven, apuntalada con elementos de experiencia, aunque con sus mejores jugadores siendo incompatibles o no encontrando las conexiones necesarias en el campo para potenciar el innegable talento que tienen.

Multicampeão, referência do futebol mundial e protagonista de uma das carreiras mais vitoriosas do esporte. Parabéns, @mrancelotti! 👏🇧🇷



Que sua história siga sendo escrita e que venham muitas conquistas com a #amarelinha. 💛 pic.twitter.com/uRyjfBJyHn — brasil (@CBF_Futebol) June 10, 2026

Brasil, la favorita para avanzar

La Selección Brasileña se coloca en el Grupo C de la Copa del Mundo 2026 junto a Marruecos, Haití y Escocia. Los sudamericanos son los favoritos para avanzar como primeros, dejando la lucha entre marroquís y escoceses para la segunda plaza. Los centroamericanos se proyectan como el más débil del sector.

Brasil abre el torneo en Norteamérica ante Marruecos, la gran animadora del Mundial pasado y que llega con ganas de ponerse de nuevo en la conversación de los mejores del planeta.

El otro partido del grupo es entre Haití y Escocia, selecciones que regresan a la Copa del Mundo luego de años de ausencia. Los Granaderos lo hacen más de medio siglo después, mientras que los europeos con 28 años sin disputar la máxima justa de la FIFA.

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