Ancelotti busca regresarle la gloria a Brasil

EL DT platica con Neymar en el entrenamiento de ayer en EU

Como entrenador, Carlo Ancelotti lo ha ganado todo a nivel de clubes con dos récords envidiables: el único con títulos en las cinco grandes ligas del futbol europeo y cinco consagraciones en la Champions League.

Con 67 años recién cumplidos, el técnico italiano comanda a Brasil con la misión de ampliar otro récord: una sexta estrella como campeón del mundo.

Brasil se coronó campeón por última ocasión en 2002. Desde entonces, ha superado sólo una vez la ronda de cuartos de final. Lo ocurrido en esa ocasión fue traumático: una humillante derrota 7-1 como anfitrión en las semifinales contra Alemania en Belo Horizonte.

El Dato: Qatar se clasificó automáticamente al Mundial de 2022 por ser el país anfitrión, pero esta vez se ganó su lugar en el torneo. El español Julen Lopetegui es su técnico. Reinantes campeones de la Copa de Asia, los qataríes van por su primera victoria en un Mundial tras despedirse en la fase de grupos hace cuatro años.

“Estamos aquí para cambiar la historia y llevar a Brasil de vuelta al sitial del que nunca debió salir, lo más alto”, señaló el atacante Vinícius Júnior, quien estuvo a las órdenes de Ancelotti en el Madrid.

La tarea arranca hoy con un atractivo partido frente a Marruecos, el equipo que fue la revelación hace cuatro años en el Mundial de Qatar al convertirse en el primer representante de África en acceder a las semifinales.

“Es una experiencia nueva y especial”, dijo Ancelotti en la víspera del duelo en el estadio MetLife de Nueva Jersey, sitio de la final prevista para el 19 de julio.

“La responsabilidad y el honor de representar al país del futbol, la selección más laureada del mundo. Quiero disfrutar este momento con alegría y felicidad porque es un momento muy bonito de mi historia”, añadió Ancelotti, quien se desvinculó del Real Madrid al final de la temporada 2024-25 para relevar a Dorival Júnior.

Sus pupilos están fascinados con el primer extranjero que dirige a la Seleção en un Mundial.

“Creo que la trayectoria que ha construido en el futbol es admirable, no sólo para quienes trabajan con él, sino incluso para sus rivales”, dijo Raphinha, el atacante del Barcelona que esta semana recordó sus pulseadas contra el Madrid de Ancelotti.

“Siempre que nos enfrentábamos al Madrid en España, debíamos ser absolutamente meticulosos. Enfrentarse a un entrenador como él supone siempre un desafío muy difícil. Todo lo que hice contra él, hay que hacerlo a favor de él, principalmente en el Mundial”, añadió.

6 lugar al que pertenece Brasil en el ranking

Marruecos hizo historia con su campaña en Qatar, marcha que fue frenada al perder ante Francia en las semifinales. Los Leones del Atlas se proclamaron campeones de África en enero, pero fue una consagración que se determinó en los despachos. Perdieron 1-0 ante Senegal en la final, pero se les adjudicó el triunfo 3-0 por abandono porque los senegaleses se retiraron del campo durante 15 minutos al protestar un penal que se pitó a favor de su rival.

En el único antecedente mundialista que comparten, Brasil derrotó 3-0 a Marruecos en Francia 1998. Ronaldo, Rivaldo y Bebeto anotaron los goles.

“Todo el mundo respeta a Brasil. Hay gente que dice que no es el Brasil de antes. Bueno, sigue siendo Brasil”, comentó el lateral derecho marroquí Achraf Hakimi. “Somos el Brasil de África (Marruecos), y todo el mundo lo sabe”.

Los capitanes de Marruecos y Brasil se verán frente a frente el sábado apenas dos semanas después de que alzaron la Copa de Europa por segundo año seguido con el Paris Saint-Germain. Hakimi saludará al central brasileño Marquinhos.

El Tip: Australia disputa su sexto Mundial consecutivo y el séptimo en total. Los australianos han alcanzado los octavos de final dos veces y perdieron ante el eventual campeón en ambas ocasiones: ante Italia en 2006 y Argentina en 2022.

“No hemos hablado mucho estos últimos días. Cada uno está concentrado en su selección”, dijo Hakimi. “Es cierto que en París nos llevamos bien, pero en el campo, los dos vamos a querer ganar. Que gane el mejor”.