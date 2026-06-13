¿La FIFA se burló de Neymar o solo subió un VIDEO para recordar el juego de Brasil?

La Selección Brasileña se enfrenta a Marruecos en el debut de ambas escuadras en la Copa del Mundo 2026 y la FIFA subió un video que ha generado un poco de polémica en redes sociales, pues es de una jugada que deja muy mal parado a Neymar.

La cuenta de la FIFA World Cup compartió en TikTok una acción de los octavos de final del Mundial 2022 entre Brasil y Corea del Sur, en donde un jugador asiático le hace un túnel a Neymar. Este video algunas personas lo toman como una burla directa para el astro exBarcelona, mientras que para otros solo es para promocionar el choque ante Marruecos.

En las respuestas del TikTok se puede apreciar la división de opiniones, ya que algunos se burlaban de Ney, mientras que otro sector recordó el resultado de ese partido. Brasil goleó 4-1 a Corea del Sur y avanzó a cuartos de final, instancia en donde perdieron ante Croacia en penaltis.

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No está claro si Neymar jugará el primer partido de la cinco veces campeona del mundo en Norteamérica 2026, esto por una lesión en el gemelo izquierdo. El delantero de 34 años no está al cien por ciento físicamente, pero fue considerado por Carlo Ancelotti para la nómina de 26 jugadores.

Estado físico de Neymar genera dudas

“Creo que está bastante claro. Está haciendo un gran trabajo con su entrenamiento individual. Le harán una resonancia magnética y, si todo está bien, podrá entrenar con el grupo”, mencionó Ancelotti sobre el estado de salud del astro antes del inicio de la Copa del Mundo.

El que Ancelotti haya incluido a Neymar en la lista final para el Mundial generó dudas en Brasil. La situación física del delantero preocupa a aficionados y expertos, aunque en la plantilla de jugadores su presencia cae bien, muchos crecieron admirándolo.

El exPSG es el máximo anotador histórico de Brasil con 79 goles, cifra que no ha podido aumentar debido a las lesiones. Cabe la pena recordar que el atacante se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en octubre de 2023, en un partido de las eliminatorias mundialistas.

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