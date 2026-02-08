Checo Pérez presume su nuevo coche de F1 con un fuerte mensaje a los latinos, tras show de Bad Bunny

Checo Pérez presume su nuevo coche de F1 con un fuerte mensaje a los latinos

Durante el Super Bowl 2026, en donde los Seattle Seahawks vencieron 29-13 a los New England Patriots, se presentó el que será el nuevo y primer monoplaza de Cadillac en la F1, el cual pilotará Checo Pérez. El volante mexicano mostró su emoción con un mensaje en redes.

Les presento mi @Cadillac_F1

Orgulloso de representar a toda América, orgulloso de ser latino. pic.twitter.com/VCAUZMYHQp — Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 9, 2026

“Les presento mi Cadillac. Orgulloso de representar a toda América, orgulloso de ser latino”, escribió Sergio Pérez en su cuenta de Instagram. El mensaje de representación de América Latina se relaciona a que en el medio tiempo del Super Bowl participó Bad Bunny.

El artista de Puerto Rico tuvo un show en donde homenajeó a la cultura latinoamericana. El escenario fue el medio tiempo del evento más estadounidense posible, como es el Super Bowl.

History in motion. Our 2026 livery. pic.twitter.com/WbaoEpOoDA — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la F1?

La temporada 2026 de la F1 inicia oficialmente el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. Esta cita es la primera de 24 carreras por todo el mundo. La última cita del año es del 4 al 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi.

En la siguiente campaña, el piloto mexicano Checo Pérez utilizará el número 11, mismo que tuvo durante sus cuatro años con Red Bull. Después de un año de inactividad, el tapatío regresa a las pistas para competir de nuevo en la máxima categoría del deporte motor.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) hizo oficial los dorsales que cada uno de los volantes usará en la próxima campaña, en la que el corredor tapatío formará parte de la debutante Cadillac, donde será coequipero del también subcampeón mundial Valtteri Bottas, quien portará el 77.

A closer look at every detail. pic.twitter.com/MgYqB0Q3iL — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

Checo llega con grandes expectativas a la F1

Checo Pérez llegará con grandes expectativas a Cadillac, pues es un piloto con mucha experiencia. Para muestra el subcampeonato del mundo en la Fórmula 1 con Red Bull en 2023.

En aquella temporada, el de Guadalajara cosechó 285 puntos y se subió al podio en nueve carreras, de las cuales ganó las que se celebraron en Arabia Saudita y Azerbaiyán. Solo quedó detrás de Max Verstappen, considerado uno de los mejores de la historia.

El inicio de Checo Pérez en la campaña del 2024 invitó a pensar que eran grandes las posibilidades de repetir el subcampeonato, pero la segunda mitad del año fue un calvario para el jalisciense, lo que derivó en su salida del equipo al culminar la temporada.

