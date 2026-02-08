Conoce a Emiliano Vargas, el boxeador mexicano que salió con Bad Bunny en el show del medio tiempo del Super Bowl 2026 (VIDEO)

Emiliano Vargas es un boxeador mexicano que salió con Bad Bunny en el show del medio tiempo del Super Bowl 2026

El show del medio tiempo del Super Bowl 2026 de Bad Bunny contó con representación mexicana, pues el boxeador profesional Emiliano “El General” Vargas participó en la presentación que se realizó en el Levi’s Stadium de Santa Clara, durante la gran final de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Emiliano Vargas apareció en la primera parte del show de Bad Bunny. El boxeador mexicoamericano salió junto con el puertorriqueño Xander Zayas. Ambos atletas tenían puesta una vestimenta completa para boxear y estaban realizando sobra mientras el Conejo Malo cantaba “Titi me preguntó”.

Los Boxeadores Xander Zayas 🇵🇷 y Emiliano Vargas 🇲🇽 acompañado a Bad Bunny en el #SuperBowlLX 🥊 pic.twitter.com/BBp7fFPASp — Gaston “Tonga” Reyno (@gastonreyno) February 9, 2026

¿Por qué salieron Vargas y Zayas en el show de medio tiempo de Bad Bunny?

Tanto Emiliano Vargas como Xander Zayas son dos de los boxeadores jóvenes más importantes que hay en el mundo latino.

“El General” Vargas está invicto en peso ligero y superligero. El hijo del excampeón Fernando Vargas se perfila como una de las mayores promesas del boxeo mexicano y americano. Su récord es de 16-0 con 13 nocauts y en 2025 fue el prospecto del año por The Ring Magazine.

Por su lado, Zander Zayas, pugilista de 23 años, reconocido como campeón unificado de peso superwelter AMB y OMB, uno de los más jóvenes y figura actual del boxeo boricua.

El estar en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 es una gran plataforma para Emiliano Vargas, quien el siguiente 28 de febrero enfrenta al argentino Agustín Ezequiel Quintana en peso superligero. Este combate forma parte de la función Navarrete vs Núñez.

