Super Bowl 2026: Estos son los deportes favoritos de Bad Bunny

Bad Bunny es el encargado de estar en el show del medio tiempo del Super Bowl 2026. El artista de Puerto Rico es un reconocido fan de los deportes, por lo que su actuación en el juego final de la NFL no es casualidad.

Bad Bunny ha dicho muchas veces que le gusta ver deportes, aunque admite que no es bueno jugando. Creció en Puerto Rico mirando deportes como beisbol, boxeo y baloncesto. Sin embargo, podemos decir que el deporte que más le gusta es la lucha libre.

Su pasión por estos deportes ha quedado demostrada en diversas canciones, en donde siempre deja referencias de estas disciplinas, mencionando jugadores y/ equipos. Entre las grandes estrellas que ha mencionado en sus canciones están: Luka Doncic, Alex Caruso, JJ Barea, LeBron James, Devin Booker, Shohei Ohtani, Randy Arozarena, Max Verstappen, Checo Pérez, Lionel Messi, etc.

Bad Bunny en deportes profesionales

Su pasión por los deportes es tal que es copropietario de un equipo de baloncesto en Puerto Rico, los Cangrejeros de Santurce. Además, se le puede considerar luchador profesional, pues ha participado, con gran éxito, en varias funciones de la WWE.

Lo que debes saber del Show de Medio Tiempo de Bad Bunny

Zane Lowe de Apple Music mencionó que la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl dura 13 minutos durante una entrevista con la superastro el jueves. Históricamente, los espectáculos suelen durar entre 12 y 15 minutos.

En la misma conversación, Bad Bunny ofreció pocos detalles sobre lo que los espectadores verán el domingo. “Va a ser una gran fiesta”, dijo, evitando juguetonamente preguntas sobre invitados sorpresa y otros detalles. “Lo que la gente puede esperar de mí... Quiero llevar al escenario, por supuesto, mucha de mi cultura. Pero realmente no quiero dar ningún spoiler. Va a ser divertido”.

También existe un adelanto de un minuto y medio del espectáculo de medio tiempo publicado el mes pasado que estableció un tono jovial para su actuación. En él, Bad Bunny se acerca a un árbol de Flamboyán, explicaremos más sobre el árbol más adelante, y comienza a reproducir en su celular en su sencillo “Baile inolvidable”.

La canción es salsa moderna, interpretada con los estudiantes del Libre de Música San Juan. Es un sencillo destacado de “Debí tirar más fotos”, un álbum que fusiona la tradición folclórica en géneros locales boricuas como la bomba, plena, salsa y música jíbara con estilos contemporáneos como el reggaetón, trap y pop.

En el clip, Bad Bunny se mueve mientras es acompañado por diferentes bailarines de diversos géneros, razas y edades: entre ellos, una bailarina de salsa tradicional con un vestido rojo, un bombero, un vaquero y un viejito con una pava (el sombrero de paja característico de Puerto Rico). Es representativo del atractivo internacional de Bad Bunny; actualmente es el artista más escuchado a nivel mundial en Spotify.

