NFL: ¿Quién es el favorito para ser el MVP del Super Bowl LX según las casas de apuestas?

El Super Bowl es el juego más esperado de la NFL. Es el único juego que incluso los que no son aficionados del futbol americano ven. Este año los finalistas son los Seattle Seahawks y los New England Patriots, que se enfrentan en una reedición de lo que fue un Super Tazón hace más de una década y que tienen en sus plantillas grandes jugadores que buscarán ser el Jugador Más Valioso.

Los mariscales de campo están en el centro de todas las miradas. Sam Darnold lidera el ataque de los Seahawks, mientras que Drake Maye es la joven figura que dirige a los Patriots en su intento por recuperar la gloria y emular a Tom Brady, que es el único mariscal de campo en levantar el Vice Lombardi con los de Nueva Inglaterra.

Depende de la casa de apuestas y de lo cerca que esté el partido de iniciar el valor del momio que tendrá la elección. Pero al momento los favoritos para ganar el MVP del Super Bowl son los dos quarterbacks; Sam Darnold y Drake Maye. En jugadores que no sean estos dos las mejores opciones son Jaxon Smith-Njigba, Kenneth Walker III y Stefon Diggs.

Mejores opciones para MVP

Sam Darnold: +130

Drake Maye: +240

Jaxon Smith-Njigba: +525

Kenneth Walker III: +650

Stefon Diggs: +5500

The @Seahawks are back in the Super Bowl for the first time in 11 years! #SBLX pic.twitter.com/rCwM8n04GJ — NFL (@NFL) January 26, 2026

¿Por qué apostar por un mariscal de campo como MVP del Super Bowl?

A lo largo de la historia se han entregado 60 premios de MVP en el Super Bowl, recordando que una vez se entregó el premio a dos jugadores en una sola edición. De esos 60 condecorados, 34 han sido maricas de campo, lo que quiere decir que el 65 por ciento de los galardonados han sido de esta posición.

Solamente un jugador desde el 2020 ha sido MVP y no es mariscal de campo; Cooper Kupp. Los corredores lo han ganado 7 veces, pero la última vez que un running back fue MVP pasó en 1998, hace ya 27 años.

El Super Bowl LX define el campeón de la temporada 2025 de la NFL y está programado para jugarse el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos.

