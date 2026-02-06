Super Bowl 2026: Se filtran VIDEOS del show de medio tiempo de Bad Bunny y sus fans se vuelven locos

Bad Bunny ha sido tendencia en los últimos días en redes sociales por la aparición que tendrá en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, pero sus fans están al tanto del playlist que cantará el reggaetonero y ya circulan videos donde se puede ver lo que será el show del Conejo Malo.

En la red social X hay varios videos donde se puede ver que al final del performance de Bad Bunny habrá una serie de fuegos artificiales acompañados de humo con los colores de la bandera de Puerto Rico, pues se espera que este show sea un tanto político por lo que ha ocurrido con el ICE y Donald Trump en los últimos meses.

Además, en los videos se ve que las luces del Levi’s Stadium también serán parte del show de Bad Bunny, como ha sido una constante últimamente en los estadios del mundo, aunque lo que aún falta saber es la canción con la que Benito Martínez arrancará su espectáculo.

Bad Bunny hará historia en el show de medio tiempo del Super Bowl LX

Bad Bunny fue elegido este año por Apple Music para ser el encargado de poner el ambiente y el sazón latinoamericano en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, el cual se disputará en San Francisco.

Sin embargo, el reggeatonero puertorriqueño ya sabe lo que es estar en la escena mundial del partido más importante de la NFL, pues fue hace algunos años cuando fue invitado por Shakira y JLO para salir junto a J Balvin a cantar en este evento.

Aunque el Conejo Malo romperá barreras al ser el primer artista latino en protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl en solitario, pues en aquella ocasión Jennifer López y Shakira eran dupla para este espectáculo.

Bad Bunny y su estrecha relación con el deporte mundial

Bad Bunny es uno de los artistas más escuchados en el mundo, pero algo que tiene el artista puertorriqueño es ser aficionado de diferentes deportes, como el basquetbol, beisbol y lucha libre.

Hace algunos años, el Conejo Malo realizó su primera aparición en los encordados de la WWE, dejando todo en la lona; fuera de eso, en sus canciones ha mencionado a diferentes atletas como Lionel Messi, Juan Soto o el mexicano Randy Arozarena.

Ahora realizará su segunda aparición en el show de medio tiempo del Super Bowl, pero en esta ocasión será el centro de atención de este evento al llevar a Latinoamérica a la escena mundial.

