Super Bowl 2026: Bad Bunny revela a los invitados que tendrá en el show de medio tiempo y desata la locura

El Super Bowl entre Seattle y New England tendrá a Bad Bunny en el show de medio tiempo, pero días antes del gran partido, el reggaetonero puertorriqueño estuvo en una conferencia de prensa en la que fue cuestionado sobre los posibles invitados que podría tener este domingo 8 de febrero.

Bad Bunny, a la par, se encuentra en su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, en la que ha tenido a varios invitados como Feid, Karol G, Arcángel, Natanael Cano, Grupo Frontera y Jhay Cortez, así que muchos fanáticos esperan ver algún famoso que haya colaborado con Benito Martínez en el show de medio tiempo del Super Bowl.

El ‘Conejo Malo’ respondió que “sabes que es algo que no te voy a decir, no sé por qué preguntaste eso. Bueno, por supuesto que creo que tengo muchos invitados; va a ser mi familia, mis amigos o toda la comunidad latina alrededor del mundo”.

🟢 #SuperBowlLX | ¿Qué invitados tendrá Bad Bunny en el Super Bowl? ¡Le mandó saludos especiales a México! 🇲🇽🔥

El ‘Conejo Malo’ dio más detalles sobre su espectáculo de medio tiempo y cómo se siente ante esta responsabilidad. 🏈🎤



📹 @CruzPopper16



🔴 https://t.co/vixkdsaHWT pic.twitter.com/9DUG0tIrGc — La Afición (@laaficion) February 5, 2026

Bad Bunny realizará historia en el show de medio tiempo del Super Bowl LX

Bad Bunny fue elegido por Apple Music para poner el sazón y el ambiente en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, pero el puertorriqueño realizará historia en este evento, pues aparecerá en el concierto por segunda vez en su carrera, pero en esta ocasión él es el centro de atención.

Además, con este performance, ‘El Conejo Malo’ será el primer artista latinoamericano en solitario en el show de medio tiempo del Súper Tazón, pues las primeras en aparecer fueron Jennifer López y Shakira, cuando Benito Martínez Ocasio fue invitado junto a J Balvin.

Por otro lado, Bad Bunny también tomó la oportunidad de aparecer en el show de medio tiempo en medio de su gira mundial porque no agendó fechas en Estados Unidos, por el tema que está ocurriendo con Donald Trump y el ICE.

🇲🇽 Mexico was present during Bad Bunny’s Super Bowl press conference:



"BENITO HERMANO YA ERES MEXICANO" pic.twitter.com/QXAu70SdW1 — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) February 5, 2026

¿Dónde continúa la gira mundial de Bad Bunny?

Después de su show en el Super Bowl LX, Bad Bunny tendrá unos días de descanso antes de continuar con su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, pues será hasta el 13 de febrero cuando se presenta en la ciudad que sigue en el calendario.

Buenos Aires, Argentina, es la siguiente parada del ‘Conejo Malo’; será el 13, 14 y 15 de este mes cuando Benito Martínez Ocasio se presente en el Estadio Más Monumental, casa de River Plate, y seguirá deleitando a todos sus fanáticos con su nuevo disco DTmF.

Al terminar sus tres shows en Argentina, se presentará en Brasil antes de abandonar el continente americano y viajar a Oceanía para presentarse en Australia, después en Japón y terminar su gira en Europa.

DCO