En medio de los rumores sobre el supuesto compromiso de Bad Bunny con Gabriela Berlingeri, las redes sociales se han encendido al querer saber más sobre la historia de amor entre el cantante de talla internacional y su ex pareja, a quien ha mencionado en varias canciones.

De acuerdo con reportes originados por la periodista de espectáculos Chamonic, Bad Bunny y Gabriela Berlingeri habrían retomado su relación amorosa desde hace un par de meses y estarían comprometidos desde el verano del 2025.

💍🎶 ¿Bad Bunny se compromete?

Surgen rumores de que el cantante estaría comprometido con Gabriela Berlingeri, su ex y musa recurrente en su carrera.https://t.co/xWC6bpPizg — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 3, 2026

Además, el público notó que el artista llevaba un anillo dorado en su dedo anular durante los Grammy, lo que encendió los rumores sobre un supuesto compromiso, los cuales crecieron posteriormente con las declaraciones de Chamonic.

TE RECOMENDAMOS: Rumor Bad Bunny estaría comprometido con Gabriela Berlingeri

¿Por qué terminó Bad Bunny con Gabriela Berlingeri?

La relación entre el cantante boricua y la empresaria inició en el año 2017. Tras conocerse, fueron captados en diversas ocasiones hasta el año 2022, cuando desaparecieron las muestras de cariño entre ellas y comenzaron a aparecer en lugares públicos por separado.

Esta no es la primera vez que surgen rumores sobre un posible acercamiento entre los dos después de su ruptura, aunque no se ha revelado cuál fue el motivo de la separación de ambos, por lo que siempre ha quedado en meras especulaciones.

Algunos aseguran que en 2022 la pareja no terminó su relación, sino que la redefinió, pues pasaron de ser novios a “mejores amigos” y compañeros íntimos, lo que dio paso a que mantuvieran un vínculo cercano pero con la libertad de tener otras relaciones.

Gabriela ha seguido apareciendo en la vida del cantante e incluso fue mencionada en agradecimiento en su álbum de 2023. Además, lo acompañó este 2025 en los premios Grammy.

A pesar de los rumores de separación y que en el pasado Bad Bunny ha salido con mujeres como Kendall Jenner, él y Gabriela han sido vistos juntos constantemente, sugiriendo una relación amorosa duradera, pero de bajo perfil o no tradicional.

Gabriela Berlingeri estaba presente anoche junto a el equipo de Bad Bunny en los Grammys. 🥹❤️‍🔥 pic.twitter.com/gyj6DrfhWk — Bad Bunny Fan Info (@badbunnynetwork) February 2, 2026