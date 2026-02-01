¿Qué canciones va a cantar Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

El cantante puertorriqueño Ban Bunny volverá a presentarse durante el show de Medio Tiempo del Super Bowl este 2026, y recientemente se dio a conocer la lista de canciones que cantará en este evento.

Este domingo 8 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl LX, y uno de los momentos más esperados durante este evento deportido es el espectáculo que dan durante el Medio Tiempo, pues cada año se presentan distintos artistas con unespectáculo inigualable.

El cantante Bad Bunny hizo su primer aparición en el Medio Tiempo del Super Bowl en el 2020, cuando este espectáculo estuvo encabezado por las cantantes Jennifer López y Shakira.

El puertorriqueño, en una de sus presentaciones en la Ciudad de México. ı Foto: Liliana Estrada/OCESA

Setlis de Bad Bunny para el Super Bowl 2026

Durante el 2025 Benito conquistó el escenario durante las presentaciones a nivel internacional del tour Debí Tirar Más Fotos, mismo que continúa incluso este 2026 debido al éxito que alcanzó.

A pocos días de que ocurra la final del Super Bowl se dio a conocer la posible lista de canciones que serán interpretadas por el artista de Puerto Rico durante el espectáculo de Medio Tiempo del 2026.

Entre las canciones que Bad Bunny podría interpretar desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos se encuentra una gran varierdad de los álbumes que comprenden la carrera musical de Benito.

La posible setlist incluye los siguientes títulos:

Monaco

Nuevayol

Chambea

Solo de Mí

Safaera

Dákiti

25/8

Vuelve Candy B

Voy a llevarte pa PR

Eoo

Moscow Mule

Tití Me Preguntó

La Santa

Baile inolvidable

Efecto

El Apagón

Callaita

DtMF

Setlis de Bad Bunny Super Bowl 2026 ı Foto: Redes Sociales

Esta lista fue publicada en el perfil oficial del DJ y productor del conejo malo Tainy en la plataforma Apple Music, y leva por título “Megamix del Super Bowl LX 2026 (mezcla de DJ).”

El show de Medio Tiempo de Bad Bunny es uno de los más esperados, no sólo por el éxito que ha logrado a nivel internacional, sino por la fuerte crítica social que hace en su último álbum sobre la gentifricación y diversos problemas que está sufriendo su país de origen.

Además, durante un podcast la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem y el sesor del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski emitieron fuertes críticas contra la NFL debido a su decisión de presentar a Bad Bunny, pues lo consideran una persona que “parece odiar tanto a Estados Unidos.”

Pese a esto, la NFL continúo con su decisión de que Bad Bunny realice su presentación durante el Medio Tiempo, debido a que pretenden aumentar su alcance a nivel global.

