Bad Bunny estaría comprometido con Gabriela Berlingeri

Se han encendido nuevos rumores sobre la vida amorosa de Bad Bunny, quien acapara titulares ahora que se dice que el cantante estaría comprometido con Gabriela Berlingeri, su ex novia y un personaje recurrente en su carrera artística.

¿Bad Bunny le pidió matrimonio a Gabriela Berlingeri?

De acuerdo con reportes originados por la periodista de espectáculos Chamonic, Bad Bunny y Gabriela Berlingeri habrían retomado su relación amorosa desde hace un par de meses y ahora él estaría listo para dar el siguiente paso.

Chamonic asegura que Benito Martínez Ocasio le pidió matrimonio a la empresaria en una celebración privada durante el verano 2025 en Puerto Rico, en un ambiente familiar y de confianza.

En ese sentido, la comunicadora menciona que el famoso preparó un letrero con la pregunta “¿quieres casarte conmigo?" y el momento se realizó entre familiares y amigos cercanos, lo que habría evitado que la información se filtrara.

Menciona que después de que Berlingeri respondió con un “sí” llena de emoción, los pleneros (músicos tradicionales de Puerto Rico) habrían tocado música para celebrar el compromiso.

Cabe destacar que de momento no hay confirmación por parte del artista boricua o la creadora de contenido de que hayan vuelto a ser pareja o que estén por casarse, por lo que se tratan de meras especulaciones.

A pesar de ello, el público notó que el artista llevaba un anillo dorado en su dedo anular, lo que encendió los rumores sobre un supuesto compromiso, los cuales crecieron posteriormente con las declaraciones de Chamonic.

Para el público, destaca que Gabriela Berlingeri estuvo presente el pasado domingo 1 de febrero en los Grammy, donde el cantante recibió el premio a Álbum del Año. Esto deja ver que existe una clara cercanía entre Bad Bunny y la joven, ¿será que sí regresaron y se van a casar? Mientras crecen los rumores, solo queda esperar alguna confirmación.