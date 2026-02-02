En los Grammy, voces contra la política antimigrante y el ICE

El boricua protagonizó la entrega de la edición 68 de los premios Grammy en una ceremonia marcada por la defensa de los migrantes y el rechazo a la violenta cruzada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra esa población en Estados Unidos.

Gloria Estefan ganó el premio al Mejor Álbum Latino Tropical por su disco Raíces, destacando sus 50 años de trayectoria. ı Foto: Reuters

El rapero Kendrick Lamar se adueñó de cinco estatuillas, mientras que el puertorriqueño se alzó con tres premios, entre ellos la máxima categoría al Mejor Álbum del Año por Debí tirar más fotos. Bunny fue una de las principales estrellas en alzar la voz en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, anoche.

Cher fue galardonada por su trayectoria musical de más de seis décadas. ı Foto: Reuters

El Tip: KENDRICK Lamar rompe récord al ser el artista de hip-hop más premiado en la historia de los Grammys, al sumar 26 estatuillas, superando a Jay-z quer tiene 25 en su haber.

“Fuera Ice”, exclamó el cantante al subir al escenario a recibir el galardón por Mejor Álbum de Música Urbana por ese mismo disco. “No somos salvajes, no somos animales; somos humanos, somos estadounidenses”, añadió el reguetonero en un discurso que fue celebrado de pie y con largos aplausos y ovaciones por la audiencia del recinto.

BENSON Bone. ı Foto: Reuters

El artista, que era el tercero en la lista con más nominaciones, también llamó a combatir el odio con amor: “Sé que es difícil no odiar en estos tiempos, a veces nos contaminamos, pero el odio es lo que les da más poder. Lo único que es más poderoso que el odio es el amor, nuestra lucha tenemos que hacerla con amor”, dijo.

Kendrick Lamar con su quinto premio Grammy de la noche. ı Foto: Reuters

Más tarde, al recibir el premio de Mejor álbum del año, Bad Bunny se dirigió a la audiencia en español para elogiar la grandeza de su país natal: “Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho más grande que 100 x 35 y no existe nada que no podamos lograr”.

3 Veces Billie Eilish ha sido ganadora de Mejor Canción del año

LADY GAGA se llevó tres premios Grammy por su álbum Mayhem. ı Foto: Reuters

En una gala donde el presentador Trevor Noah no dejó de hacer bromas y referirse al contexto político actual de Estados Unidos, como señalar la ausencia de Nicki Minaj porque seguramente seguía “en la Casa Blanca con Donald Trump discutiendo temas muy importantes”, otra de las estrellas protagonistas de la noche fue Kendrick Lamar, quien se alzó con el gramófono en la categoría de grabación del año con “Luther” y el de mejor álbum de rap por GNX. Lady Gaga también subió al escenario para recoger el galardón en la categoría a Mejor álbum pop vocal por Mayhem.

Billie Eilish. ı Foto: Reuters

En medio de señalamientos irónicos y una actuación en español de Trevor Noah, quien no se quedó con las ganas de interpretar y escuchar “Debí Tirar más fotos” ante la cláusula que impedía a Bad Bunny cantar por su próxima presentación en el Super Bowl, también hubo otros pronunciamientos contra las políticas de inmigración en Estados Unidos.

95 Grammys se entregaron en la edición 68 de la premiación

Justin Bieber y Hailey Beiber. ı Foto: Reuters

Otra de las artistas que se manifestó contra el ICE fue Billie Eilish. Al recibir el galardón por canción del Año por su éxito “Wildflower”, la cantante expresó: “Nadie es ilegal en tierra robada”. “Es muy difícil saber qué decir y qué hacer en este momento. Me siento con esperanza en esta sala y siento que sólo tenemos que seguir luchando y protestando. Nuestras voces realmente importan, y la gente importa”, dijo la cantante en cuyo traje portaba un pin con la leyenda “ICE Out”.

Paris Hilton. ı Foto: Reuters

Antes, Olivia Dean, quien se alzó como Mejor Artista Nuevo, dedicó el premio a su familia y celebró ser nieta de inmigrantes. “Soy producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas”, dijo la cantante británica de 26 años conocida por su éxito “Man I Need”.

GRUPO Katseye. ı Foto: Reuters

Otro aperitivo de la gala fueron las presentaciones musicales. Bruno Mars y Rosé fueron los encargados de abrir el telón al interpretar su éxito “APT”, nominado a Mejor Canción; y poco después Sabrina Carpenter interpretó “Manchild”, en un escenario convertido en aeropuerto. Justin Bieber sorprendió al aparecer en bóxer y calcetines, acompañado por su guitarra, para interpretar uno de los temas de su más reciente material discográfico, mientras que Lady Gaga apareció con un sombrero estrafalario, blusa de plumas y falda de cuero para interpretar el éxito “Abracadabra”.

Sabrina Carpenter sorprendió con su actuación. ı Foto: Reuters

En el programa también destacaron las actuaciones explosivas del rapero Tyler, the Creator, quien interpretó sus canciones “Thought I Was Dead”, “Like Him” y “Sugar on My Tongue”, así como el tributo que estrellas del rock rindieron a Ozzy Osborne, el legendario cantante de heavy metal fallecido en julio pasado. Para recordar al fundador de la banda Black Sabbath, Post Malone, Slash, Andrew Watt, Chad Smith y Duff McKagan interpretaron “War Pigs”, en una presentación aplaudida por el público.

Por otra parte, la icónica cantante Cher, fue honrada con el Premio a la Trayectoria (Lifetime Achievement Award), celebrando una carrera que abarca más de seis décadas. Durante la ceremonia, la interprete de “Believe” subió al escenario para recibir una gran ovación de pie y pronunció un emotivo discurso sobre la resiliencia, instando a las nuevas generaciones a “nunca renunciar a sus sueños”. Además de ser homenajeada, Cher fue presentadora de la categoría Grabación del Año. Al anunciar al ganador, protagonizó un momento viral al mencionar accidentalmente a Luther Vandross (quien es sampleado en el tema ganador) en lugar de nombrar directamente a los vencedores, Kendrick Lamar y SZA por la canción “Luther”.

En la ceremonia previa no televisada, se dieron a conocer muchos de los otros ganadores de la larga lista de 95 categorías. Ahí destacaron algunos mexicanos, como Natalia Lafourcade, quien ganó el premio a Mejor álbum de pop latino por Cancionera; y la compositora Gabriela Ortiz, quien recibió tres premios Grammys por su obra “Yanga”, Mejor Composición Clásica Contemporánea, Mejor Interpretación Coral y el Mejor Compendio de Música Clásica.

Quien celebró su segundo premio fue Carín León, quien ganó el Grammy 2026 en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana (incluyendo Tejano) por su producción titulada “Palabra De To’s (Seca)”, tras imponerse a otros nominados como Grupo Frontera y Fuerza Regida.

Otros artistas que recogieron dos premios cada uno durante la transmisión previa, fueron: Kehlani, The Cure, Turnstile, Leon Thomas, Mavis Staples, I’m With Her, Gustavo Dudamel, Amy Allen y Ludwig Göransson (por su trabajo en la banda sonora y la música de “Sinners”).

A ellos se sumaron “Golden”, Laufey, Chris Stapleton, Tyler Childers, Zach Top, Jon Batiste, Yungblud, Cirkut, FKA Twigs, Buddy Guy y las compañeras de “Wicked”, Cynthia Erivo y Ariana Grande.