Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Super Bowl 2026; New England Patriots vs Seattle Seahawks

La temporada 2025 de la National Football League llega a su fin con duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos pero con mucho en juego, pues se disputa el último partido de la campaña en el que se define al nuevo campeón de la NFL.

Los de Nueva Inglaterra llegan a este encuentro después de salir campeones de la Conferencia Americana tras vencer a los Denver Broncos en la final, además de buscar el séptimo título en la historia de la franquicia; por su parte, los de Seattle disputarán su tercer Super Bowl en su historia, pero se vuelven a encontrar con los Patriots en el partido por el título, como en el lejano 2015, cuando Tom Brady se enfrentó a Russell Wilson.

El partido será el más llamativo de toda la temporada, no solo por la victoria que está de por medio entre estas dos franquicias, sino porque definirán al nuevo campeón de la NFL y Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo en Santa Clara, California.

The Mike Bowl 😤



Super Bowl LX– Sunday 6:30pm ET on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Super Bowl LX entre Patriots y Seahawks

El partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks se jugará este domingo, 8 de febrero del 2026, en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California. La patada de salida será en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5. También estará disponible en Azteca 7, ESPN y Fox Sports.

Fecha: domingo 8 de febrero

Hora: 17:30

Estadio: Levi’s Stadium

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, ESPN y Fox Sports

Must-win game for both teams 😏



Super Bowl LX– Sunday 6:30pm ET on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/6Q8a46h7S7 — NFL (@NFL) February 6, 2026

El Super Bowl 2026 verá la juventud de Drake Maye contra la experiencia de Sam Darnold

El equipo dirigido por Mike Vrabel tiene de su lado al que podría ser uno de los mejores novatos de segundo año de la NFL, pues Drake Maye busca el séptimo anillo para los Patriots, mientras que los de Mike Macdonald intentarán que la experiencia de Sam Darnold se imponga en el campo.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, algo que les puede ayudar en el futuro si quieren entrar a postemporada, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y el Super Bowl LX no es la excepción, pues es el encuentro más esperado por la afición y el que marca el final de la campaña.

