¡OFICIAL! Cadillac presenta el monoplaza que correrá Checo Pérez en la próxima temporada de Fórmula 1

Cadillac, escudería estadounidense, utilizó la noche del Super Bowl LX para presentar el diseño del monoplaza que utilizarán Checo Pérez y Valtteri Bottas en la próxima campaña de la Fórmula 1, utilizando el color negro y blanco como su base.

A poco menos de un mes de arrancar la campaña de la Fórmula 1, Cadillac mostró el diseño final del livery, que se ve muy elegante por los colores que utiliza. En las fotos se puede ver que el blanco predomina arriba del monoplaza y poco a poco se va difuminando a tonalidades en negro.

Pero del otro lado del monoplaza cambia la situación, pues el negro es el color que predomina y va cambiando a tonalidades en blanco, además de que trae el número de Checo Pérez, el ‘11′, en la parte de atrás y los diferentes patrocinadores alrededor de todo el vehículo.

Progress under pressure. The first Cadillac F1 livery is here. pic.twitter.com/EzjB8OXG82 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

¿Cuándo se podrá ver por primera vez el monoplaza de Cadillac?

Estamos a poco menos de un mes de que arranque la temporada 2026 de la Fórmula 1, carrera en la que Cadillac realizará su debut en el máximo circuito del automovilismo con Checo Pérez y Valtteri Bottas siendo los primeros pilotos en la historia de la escudería estadounidense.

Será el fin de semana del 6 al 8 de marzo cuando los 11 equipos de la Fórmula 1 se reúnan en Melbourne para disputar la primera fecha del calendario, la cual es el Gran Premio de Australia, donde el volante mexicano realizará su debut con Cadillac en el Gran Circo.

Será en Oceanía donde se vea por primera vez en acción el monoplaza de Cadillac con el número ‘11′ plasmado en él, mientras que en México el vehículo de Checo Pérez correrá el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre para celebrar el Día de Muertos.

The mission begins now. Introducing Cadillac Formula 1® Team’s first livery. Our season kicks off March 7th streaming on @AppleTV in the US. pic.twitter.com/NiALWMcqGm — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

La Fórmula 1 termina su preparación en febrero

Antes de arrancar la temporada, la Fórmula 1 viajará a Baréin para tener las últimas fechas de prácticas, será del 11 al 13 febrero y del 18 al 20 del mismo mes cuando los pilotos salgan a la pista para las últimas pruebas de cara a la nueva temporada.

También las pruebas en Baréin funcionarán para que los volantes conozcan a fondo los nuevos cambios que tendrán los monoplazas este año.

DCO