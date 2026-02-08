¿Cuándo inicia la Fórmula 1 y cuándo correr Checo Pérez con Cadillac?

Sergio Pérez regresa a las pistas con Cadillac y el Super Bowl se vistió de gala al presentar el monoplaza de la nueva escudería de la Fórmula 1. El Gran Circo está muy cerca de volver. El primer Gran Premio se correrá en Australia el sábado 7 de marzo y el piloto mexicano ya tiene todo listo para demostrar su experiencia.

Como ha ocurrido en los últimos años, las escuderías favoritas son McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari, pero Cadillac, al contar en la pista con la experiencia de Checo Pérez y de Valtteri Bottas, sería un equipo de cuidado.

McLaren es el actual campeón del mundo tanto en la tabla de pilotos como de equipos. Lando Norris conquistó su primer título del orbe y, junto a Oscar Piastri, hicieron que el equipo papaya volviera a aparecer en el mapa de la Fórmula 1.

We know some guys who are waiting for their @SuperBowl call up 👀 🏉#F1 pic.twitter.com/BwKmo0F2PB — Formula 1 (@F1) February 8, 2026

McLaren va por el bicampeonato de Fórmula 1

Para la temporada 2026, McLaren necesita no bajar los brazos ni confiarse en la Fórmula 1, pues Red Bull, de la mano de Max Verstappen, desea recuperar la cima de la competencia, mientras que Ferrari, con Lewis Hamilton y Charles Leclerc, espera que los italianos demuestren su jerarquía.

Mercedes, con George Russell y Andrea Kimi Antonelli, sabe que tiene un presente complicado, pero siempre lucen como un equipo poderoso, y un descalabro de sus rivales los pondría a pelear en lo más alto de la Fórmula 1.

The story continues with #11 pic.twitter.com/Y7SUbAQAJ0 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 19, 2025

Los grandes cambios de la Fórmula 1

Con motores completamente nuevos, sistemas de baterías y coches más pequeños y ligeros, la fiabilidad es una preocupación mayor de lo que ha sido en años. La última vez que las reglas cambiaron tanto, la primera prueba de pretemporada fue un desastre.

Los autos se averiaron con frecuencia el primer día de pruebas en el remoto circuito de Jerez en 2014, mientras los equipos se adaptaban a los nuevos motores híbridos turboalimentados V6, y Lewis Hamilton encalló su Mercedes en una trampa de grava. Los problemas finalmente se resolvieron a lo largo de la temporada y Hamilton terminó el año como campeón.

Sin embargo, la F1 se ha convertido en un deporte muy diferente en los 12 años desde entonces. La serie de Netflix “Drive To Survive” atrajo a una nueva oleada de aficionados acostumbrados a transmisiones detalladas y contenido de redes sociales con acceso total.