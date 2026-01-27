Checo Pérez, entre los 10 mejores en su primer prueba

El tapatío, ayer, en su primera prueba de la F1.

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez tuvo su primer test con Cadillac en Barcelona de cara a la Temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1), hecho que tuvo lugar justo el día de su cumpleaños 36, y aunque tuvo algunos problemas con su monoplaza, el tapatío, tomó la situación de buena manera.

El exvolante de Red Bull salió a la pista del Circuito Barcelona-Catalunya en la sesión vespertina, en la que logró un tiempo de 1:25.974, con el cual se ubicó en el noveno lugar del día entre todos los pilotos que realizaron el test, en el que el jalisciense completó 11 vueltas.

El Dato: Sergio Pérez cumplió 36 años de edad, ayer, y uno de sus deseos más conocidos es que le hubiera gustado ser futbolista profesional y jugar con el Club América.

“Diría que tuvimos muchos problemas, lo cual es bueno. Es nuestro primer día, así que en ese sentido ha sido positivo. Uno quiere que todos los problemas aparezcan ahora y, con suerte, que los próximos días sean mucho más fluidos para nosotros”, comentó Checo Pérez a la prensa después de su primer test con Cadillac.

El finlandés Valtteri Bottas, coequipero de Checo Pérez en Cadillac, rodó durante la sesión matutina y tuvo un programa de trabajo ligeramente más extenso que el tapatío.

El dos veces subcampeón de la F1 se colocó en la séptima posición con tiempo de 1:24.651. Estas diferencias reflejan enfoques diferentes en el mismo plan técnico, lo cual no implica conclusiones definitivas respecto al ritmo o preferencias al interior de la escudería estadounidense entre el mexicano y el finlandés.

15 años sumará Checo Pérez con la reciente temporada por iniciar

“Creo que se trata simplemente de intentar maximizar todo. Por el momento todo ha ido demasiado suave. Lo principal es tratar de sumar vueltas, y creo que ésa va a ser la prioridad de cara a los próximos días”, agregó Checo Pérez respecto a su primer test con Cadillac.

La escudería Cadillac escogió el 8 de febrero como el día en el que presentará el monoplaza que conducirán Checo Pérez y Valtteri Bottas en la primera temporada del equipo estadounidense en la Fórmula 1.

El acontecimiento se llevará a cabo durante la celebración del Super Bowl LX de la NFL en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde los Seattle Seahawks y los New England Patriots definirán al campeón de la liga de futbol americano más importante del mundo.

La Fórmula 1 comenzó una nueva era con el público y los medios excluidos de la sesión de pruebas privadas centradas en la fiabilidad de los equipos en España.

En una era en la que los aficionados a la F1 se han acostumbrado a obtener todos los detalles sobre los pilotos y los equipos, la prueba más extensa de los nuevos autos de 2026 comenzó con una señal de cuán privada será esta semana.

Un grupo que incluía periodistas fue removido de un punto de observación fuera del circuito con vista a la pista.

“Los periodistas, creadores de contenido, fotógrafos y aficionados que se les pidió que se alejaran, estaban ubicados en propiedad privada”, dijo el Circuit de Barcelona-Catalunya en un comunicado. “Por esta razón, el personal de seguridad y la policía solicitaron que abandonaran el área”.

Es difícil imaginar un contraste mayor con la lujosa fiesta de lanzamiento del año pasado que involucró a 16 mil aficionados y caras famosas en Londres. Los equipos pueden correr tres de los cinco días en España, dándoles tiempo para solucionar problemas sin perder terreno, por lo que el inicio retrasado de McLaren no es un contratiempo.

Con motores completamente nuevos, sistemas de baterías y coches más pequeños y ligeros, la fiabilidad es una preocupación mayor de lo que ha sido en años.

La última vez que las reglas cambiaron tanto, la primera prueba de pretemporada fue un desastre.

Los autos se averiaron con frecuencia el primer día de pruebas en el circuito de Jerez en 2014 mientras los equipos se adaptaban a los nuevos motores híbridos turboalimentados V6, y Lewis Hamilton encalló su Mercedes en una trampa de grava.

Los problemas finalmente se resolvieron a lo largo de la temporada y Lewis Hamilton terminó el año como campeón.

Sin embargo, la Fórmula 1 se ha convertido en un deporte muy diferente en los 12 años desde entonces. La serie de Netflix “Drive To Survive” atrajo a una nueva oleada de aficionados acostumbrados a transmisiones detalladas y contenido de redes sociales con acceso total.