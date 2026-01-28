¡ES HERMOSO! Esta es la primera sesión fotográfica de Checo Pérez con Cadillac que vuelve locos a los aficionados (FOTOS)

Checo Pérez ya se prepara para tener su regreso en la Fórmula 1 este 2026 y, antes del arranque de la temporada, el piloto mexicano se reunió con su equipo para tener su primera sesión fotográfica con la indumentaria de Cadillac junto a Valtteri Bottas, imágenes que están enamorando a la afición mexicana.

En la publicación que realizó Cadillac en sus redes sociales se puede ver que el nomex que ocuparán Checo Pérez y Valtteri Bottas durante toda la temporada debut será del color negro con detalles en blanco, además de que la marca de ropa Tommy Hilfiger es uno de sus mayores patrocinadores y quienes vestirán al conjunto estadounidense este 2026.

Los comentarios de algunos aficionados en la publicación de Cadillac fueron positivos, pues apoyarán a Checo Pérez en esta temporada y lo más seguro es que en el Gran Premio de México veamos diferentes fanáticos cambiar la indumentaria de Red Bull por la de Cadillac.

Checo Pérez tuvo sus primeras pruebas oficiales con Cadillac en F1

Toda esta semana, del 26 al 30 de enero, los equipos de la Fórmula 1 se citaron en Barcelona para tener las primeras prácticas de cara a la nueva temporada de la máxima categoría del automovilismo, en las que Checo Pérez volvió a coincidir con todos los volantes del Gran Circo.

“Diría que tuvimos muchos problemas, lo cual es bueno. Es nuestro primer día, así que en ese sentido ha sido positivo. Uno quiere que todos los problemas aparezcan ahora y, con suerte, que los próximos días sean mucho más fluidos para nosotros”, comentó Checo Pérez a la prensa después de su primer test con Cadillac.

El exvolante de Red Bull salió a la pista del Circuito Barcelona-Catalunya en la sesión vespertina, en la que logró un tiempo de 1:25.974, con el cual se ubicó en el noveno lugar del día entre todos los pilotos que realizaron el test, en el que el jalisciense completó 11 vueltas.

Checo Pérez celebra su cumpleaños número 36 en su regreso a la F1

Checo Pérez arribó a Barcelona días antes de su cumpleaños número 36 y fue justo el lunes 26 de enero cuando el piloto mexicano celebró su día junto a todo el equipo de Cadillac, pues el lunes pasado iniciaron las primeras prácticas de la temporada en España.

El piloto mexicano ya se prepara para regresar a las pistas del Gran Circo en menos de dos meses, pues será el fin de semana del 6 al 8 de marzo cuando se lleve a cabo la primera carrera de la campaña. Melbourne será la ciudad que albergue el Gran Premio de Australia.

La afición mexicana también ya se prepara para el regreso de Checo Pérez a nuestro país; será el 30 de noviembre cuando veamos al ‘Ministro de Defensa’ correr de nuevo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

DCO