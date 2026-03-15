Andrea Kimi Antonelli triunfa en el GP de China y es el segundo piloto más joven en ganar en F1; Checo termina 15

Como se esperaba, Mercedes y Ferrari fueron los equipos dominadores en el Gran Premio de China de F1, en donde Las Flechas Plateadas hicieron 1-2 con Andrea Kimi Antonelli y George Russell, respectivamente, mientras que Lewis Hamilton completó el podio en el Circuito Internacional de Shanghái. El mexicano Checo Pérez terminó en el lugar 15 de la competencia.

Antonelli mantuvo con mucho ímpetu su primer lugar para lograr su primera victoria en un Gran Premio de Fórmula 1 y convertirse, con 19 años, en el segundo piloto más joven en la historia con triunfo en la máxima categoría del deporte motor.

GRANDE KIMI! 🇮🇹 FIRST GRAND PRIX WIN! WHAT A DRIVE! WHAT A FEELING! 🏆 pic.twitter.com/oLhPBq3zLj — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 15, 2026

Por si fuera poco, Antonelli consiguió la primera victoria para un piloto italiano en 20 años dentro de la F1 y actualmente se coloca como sublíder en el Campeonato Mundial.

Por su lado, el mexicano Checo Pérez aprovechó que siete pilotos no completaron la carrera para terminar 15, que es el último lugar entre los pilotos que cruzaron la línea de meta.

Además, Lewis Hamilton logró su primer podio con Ferrari, luego de un año para el olvido la campaña pasada.

El joven volante italiano aprovechó que su compañero de equipo, George Russell tuvo problemas en la clasificación. El piloto inglés ganó la carrera sprint y lucía como el piloto a vencer en el fin de semana, hasta que en la qualy su vecino de garage fue el más rápido.

Detrás de los Mercedes largaron los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quienes salieron tercero y cuarto este domingo. La velocidad del equipo italiano era una constante amenaza para el cuadro británico, como fue en Australia al iniciar la campaña y en la propio carrera sprint en China.

Entrada la mitad de la carrera en el Circuito Internacional de Shanghái los primeros cuatros lugares eran ocupados por Antonelli, Russell, Leclerc y Hamilton. Definitivamente estas dos equipos estaban haciendo mejor las cosas en el país asiático.

LAP 53/56



Careful Kimi! 💨



Antonelli locks up into Turn 14 and runs wide, but he continues on in the lead #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/5Ivjjyqp11 — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

En la vuelta 46 Verstappen se retiró de la carrera el llevar su caro a boxes. El piloto neerlandés, quien desde hace semanas se ha quejado de los nuevos carros, al parecer tuvo un problema eléctrico y por ello se tomó la decisión de no seguir en el GP de China.

Además de Verstappen, los pilotos que no terminaron fueron Fernando Alonso, Lance Stroll, Oscar Piastri, Lando Norris, Gabriel Bortoleto y Alex Albon. Estos últimos cuatro ni siquiera empezaron la carrera en el Circuito Internacional de Shanghái por problemas técnicos.

F1 cancela carreras previo al GP de China

En China se vivió un ambiente raro durante el fin de semana por diversas razones. Algunas de ellas eran los constantes rumores de la cancelación de dos carreras próximas en el calendario y antes de que los pilotos salieran al Circuito Internacional de Shanghái se confirmó la información.

La F1 y la FIA anunciaron que el Gran Premio en Bahréin y de Arabia Saudita, que tenían lugar en abril, se cancelaron por motivos de seguridad. Ambos países han sido atacados por Irán, que respondió así a la ofensiva que le lanzaron Estados Unidos e Israel.

“Debido a la situación en curso en la región de Oriente Medio, los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán en abril”, informó la F1. “Aunque se consideraron varias alternativas, finalmente se decidió que no se harán sustituciones en abril”.

“Aunque fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en esta etapa considerando la situación actual en Oriente Medio”, dijo Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la F1, que tenía su parada en Bahréin el 12 de abril y en la ciudad Yeda, Arabia Saudita, el 19 del mismo mes.

De acuerdo con la FIA, esas dos carreras “no se celebrarán en abril” y no se organizarían otras para reemplazarlas. El apretado calendario de la F1 no tiene fechas libres evidentes para reprogramar carreras este año.

Anular las carreras de Bahréin y Arabia Saudita significa que habrá un hueco de cinco semanas entre el Gran Premio de Japón del 29 de marzo y la siguiente carrera, el Gran Premio de Miami del 3 de mayo. Sin reprogramación, el calendario de 22 carreras sería el más corto desde 2023.

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