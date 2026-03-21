El compañero de Isaac del Toro fue sorprendido por una estrella de la Fórmula 1 tras su victoria en Milán-San Remo (VIDEO)

Tadej Pogačar fue el ganador de la edición 2026 de Milán-San Remo, una de las competencias más exigentes del ciclismo mundial y que marca el inicio de la primavera. El atleta esloveno celebró por todo lo alto su victoria en Italia y una de las estrellas de la Fórmula 1 se hizo presente en los festejos.

Carlos Sainz, el piloto de Williams en el Gran Circo, estuvo presente en el camino de Tadej Pogacar al podio y platicaron un poco antes de que el ciclista del UAE Team Emirates-XRG se juntara con su equipo y su bicicleta.

Fue la cuenta de Milán-San Remo en Instagram la que publicó el video de este encuentro y los fotógrafos que se encontraban cerca de ellos les pidieron que posaran para las fotos, pues no todos los días se ven a dos atletas de alto rendimiento de diferentes disciplinas juntos.

Tadej Pogacar logró su primera victoria en Milán-San Remo

La única misión de Tadej Pogačar en Milán-San Remo era llevarse la victoria, pues el atleta esloveno nunca había levantado el título de esta competencia, la cual es una de las más representativas de este deporte, pues significa el inicio de la primavera y en la que los mejores ciclistas participan.

Con la ayuda de Isaac del Toro en la recta final de la competencia, fue como Pogacar consiguió la victoria, pues el mexicano mantuvo a los rivales para cederle la posición a su compañero en los últimos kilómetros.

Tadej Pogačar quitó del trono a Mathieu van der Poel, quien fue el ganador de Milán-San Remo el año pasado, además de que el ciclista del UAE Team Emirates-XRG llevaba dos años seguidos culminando en el tercer puesto de la carrera.

¿Cuál será el siguiente reto de Isaac del Toro en la temporada?

Isaac del Toro debutará este año en el Tour de France la competencia más emblemática del ciclismo mundial y la que reúne a los mejores deportistas de esta disciplina durante varios días de actividad en Francia.

Antes de meterse en acción en el Tour de France, el ciclista mexicano tendrá actividad en Itzulia, competencia que se lleva a cabo del 6 al 11 de abril en España y después de eso participa en el Tour Auvergne–Rhône–Alpes (Dauphiné) del 7 al 14 de junio.

DCO