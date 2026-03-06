¿Murió Konnan? Esto se sabe de la supuesta muerte del legendario exluchador de AAA

Konnan fue un referente de la lucha libre durante las décadas de 1990 y 2000.

En las últimas horas se hizo tendencia Konnan, el legendario exluchador de AAA, esto después de que en plataformas digitales circuló la noticia de que habría muerto a causa de una delicada situación de salud.

La noticia de la supuesta muerte de Konnan comenzó con una publicación del Potro de Acero en el Ring, quien señaló que sabía de una fuente confiable que el exgladiador estaba grave de salud por complicaciones de las enfermedades crónicas que padece desde hace algunos años, motivo por el cual le habrían amputado una pierna.

Kung Fu Jr. aseguró en una publicación en Facebook que Konnan había muerto. ı Foto: Facebook de Kung Fu Jr.

Sin embargo, la información de esta publicación no fue corroborada por AAA, empresa para la que el legendario Konnan trabaja actualmente como parte del equipo creativo.

La publicación que aseguró que Konnan había muerto

Los rumores de la supuesta muerte de Konnan cobraron más fuerza cuando Kung Fu Jr., su eterno rival, publicó en Facebook que el líder de la extinta facción “Los Gringos Locos” había fallecido.

Lo que también llamó la atención fue la forma en la que Kung Fu Jr. se expresó de Konnan, pues dejó ver el rechazo que siente hacia su persona.

“En paz descanse este luchador que sepultó parte de la lucha libre mexicana, una porquería de ser humano y mediocridad de este bello deporte, en paz descanse”, fue el polémico texto que escribió Kung Fu Jr.

Las reacciones tras esta publicación no se hicieron esperar, pues Konnan fue un referente de la lucha libre a nivel nacional e internacional durante las décadas de 1990 y 2000.

El paso de Konnan por AAA

Carlos Santiago Espada Moisés, mejor conocido como Konnan, es un exluchador de AAA que nació el 6 de enero de 1964 en Santiago, la segunda ciudad más grande de Cuba.

Konnan se unió a AAA en 1992, junto con otros luchadores de EMLL (actual CMLL). Dos años después formó una alianza de rudos conocida como ”Los Gringos Locos", la cual también integraron Art Barr, Eddie Guerrero y Louis Mucciolo Jr. (el novio de Madonna).

Konnan regresó a AAA en el 2004, cuando hizo su primera aparición en AAA Sin Límite - Guerra de Titanes 2004, evento en el que hizo equipo con Rikishi, perdiendo ante Cibernético y La Parka.

El tercero regreso de Konnan a AAA ocurrió en el 2018 en Verano de Escándalo, evento en el que ayudó a Jeff Jarrett a ganar el Megacampeonato AAA contra Rey Mysterio Jr.

Luego de que WWE adquirió a AAA, Konnan fue comentarista durante el Worls Collide del 7 de junio del 2025, el primer evento conjunto de ambas empresas.

EVG