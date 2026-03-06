México debuta con victoria ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Jonathan Aranda celebra su homerun de tres carreras en el México vs Gran Bretaña del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Jonathan Aranda conectó un cuadrangular de tres carreras en la octava entrada y encaminó el triunfo de la Selección Mexicana por pizarra de 8-2 a su similar de Gran Bretaña en el debut de ambos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Primera vez que el equipo nacional inicia este torneo con victoria.

La novena tricolor sumó su primera victoria en el torneo. La fiesta la empezó un batazo de cuatro esquina de Jonathan Aranda, que impulsó las carreras de Jarren Durán y de Randy Arozarena. Tras romper el empate que había, los mexicanos se sirvieron con la cuchara grande en el final del duelo.

Team Mexico's Jonathan Aranda gets enough for a go-ahead three-run homer! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/gS78O7YaSy — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026

A la Selección Mexicana de Beisbol se le estaba indigestando la Gran Bretaña. El juego estaba empatado a una carrera pro bando desde la sexta entrada. Los aztecas tuvieron un par de oportunidades de ponerse en ventaja, hasta que apareció Aranda, quien destrabó el juego y mostró el camino para la victoria.

El conjunto mexicano inició ganando el duelo en la segunda entrada con un cuadrangular solitario de Nacho Álvarez Jr. La novena británica igualó en el sexto inning gracias a un vuela cercas de Harry Ford.

El juego se le volvió a complicar a México en la baja de la octava. Al pitcher Victor Vodnik se le juntaron jugadores en primera y segunda. Los maderos ingleses estaban afinando y parecía que en cualquier momento llegaba una acción que empataría el juego.

Alek Thomas tacks on two insurance runs for Team Mexico! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/HMjFC4GGdJ — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026

En su último pitcheo de la entrada le batearon a Vodnik, pero salió una rola que el cuadro chico tricolor controló para evitar una nueva carrera en contra.

Después que Aranada abrió el cerrojo el juego se le facilitó, aunque el marcador no refleja lo complicado que estaba el compromiso. En la novena entrada la Selección Mexicana anotó cuatro carreras más para confirmar el triunfo.

Para cerrar el duelo sin sufrir daño el manager Benjamín Gil mandó a la lomita a Andrés Muñóz, quien la campaña pasada fue uno de los mejores cerradores de todas las Grandes Ligas.

El siguiente duelo de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 es ante Brasil, en donde buscará su segundo triunfo para ponerse en lo más alto del Grupo B y pensar en la clasificación.

