Gol de Yamal al 96’ da vida al Barcelona en Champions

Raphinha y Lamine Yamal celebran el gol del empate, ayer, en la Champions.

Bayern Múnich y el Atlético de Madrid dieron pasos agigantados hacia los cuartos de final de la Champions League con grandes victorias. Liverpool y Barcelona todavía tienen trabajo por hacer.

Bayern aplastó al Atalanta por 6-1 aun sin su máximo goleador Harry Kane en la alineación titular. Y el Atlético hizo pagar al presionado técnico de Tottenham, Igor Tudor, su audaz decisión de dejar fuera al portero titular, Guglielmo Vicario, al ponerse 3-0 arriba en los primeros 15 minutos. El conjunto español finalmente ganó 5-2.

El Dato: Antonin Kinsky, el arquero suplente de Tottenham, sufrió la sustitución a los 17 minutos de su debut en la Champions después de dos errores.

Liverpool tendrá que remontar una derrota 1-0 ante Galatasaray en el partido de vuelta de la próxima semana en Anfield. Barcelona necesitó el penal de Lamine Yamal con la última patada del partido para rescatar un empate 1-1 en el campo de Newcastle.

Incluso sin el prolífico Harry Kane, Bayern prácticamente aseguró su lugar en los cuartos de final con una victoria clara en el campo del Atalanta.

Harry Kane sólo estaba en condiciones de ir al banquillo y, en su ausencia, Michael Olise marcó dos veces. Serge Gnabry y Nicolas Jackson anotaron y también asistieron en goles. Josip Stanisic y Jamal Musiala fueron los otros anotadores por el campeón alemán.

Tottenham sufrió un inicio de pesadilla en Madrid, donde el portero suplente Antonin Kinsky, fue sustituido apenas a los 17 minutos después de que sus errores garrafales derivaron en dos de los tres goles tempraneros del Atlético.

El técnico de los Spurs, Igor Tudor, había optado por dejar fuera al titular Guglielmo Vicario, una decisión que salió terriblemente mal. Antonin Kinsky hacía su debut en la Liga de Campeones y su resbalón y mal despeje en el sexto minuto le dieron a Marcos Llorente la oportunidad de abrir el marcador.

Antoine Griezmann marcó el 2-0 para el Atlético antes de que Kinsky volviera a fallar en un despeje que le regaló el balón al argentino Julián Álvarez para que lo empujara a la red vacía.

Kinsky parecía inconsolable cuando fue reemplazado por Vicario, quien encajó apenas 5 minutos después de entrar: Robin Le Normand anotó el cuarto del Atlético.

Los Spurs reaccionaron, pero se necesitará una remontada increíble en el partido de vuelta para evitar la eliminación.

Barcelona estaba a segundos de la derrota cuando Malick Thiaw derribó a Dani Olmo en el área.

El árbitro Marco Guida señaló el punto penal y Yamal, el joven de 18 años, tuvo la serenidad para vencer a Aaron Ramsdale mientras los aficionados locales lo presionaban para que fallara. Su gol fue registrado a los 96 minutos y el silbatazo final se dio inmediatamente después de su cobro.

Newcastle se había puesto en ventaja con el remate a quemarropa de Harvey Barnes a los 86’. El delantero también había estrellado un disparo con efecto en el poste anteriormente.

Primero fue Juventus y ahora Liverpool. Galatasaray sigue dando zarpazos ante los gigantes del futbol europeo .

La victoria 1-0 en el partido de ida en Estambul le dio al campeón turco la ventaja en esta eliminatoria de octavos de final.

El cabezazo de Mario Lemina en el séptimo minuto del encuentro representó el triunfo para Galatasaray, que sorprendió a la Juventus con una victoria global de 7-5 en los repechajes. La vuelta será en Anfield el próximo miércoles.

“Queremos ganar allí también, queremos llegar a los cuartos de final”, dijo Mario Lemina al término del encuentro.

Es la segunda vez que Galatasaray ha vencido a Liverpool esta temporada, tras haber ganado por el mismo marcador en la fase de liga.

Galatasaray tuvo ocasiones para llevarse a Merseyside una ventaja más amplia, con un remate de Victor Osimhen en la segunda parte que fue anulado por fuera de juego. El VAR invalidó un gol de Liverpool, por cuenta de Ibrahima Konate, debido a una mano.

“El Liverpool es un club enorme , lleno de jugadores de calidad. Hicimos lo que teníamos que hacer aquí. Ganamos pero no se ha terminado”, dijo el técnico del Galatasaray, Okan Buruk.

Mbappé sigue sin entrenar con el Madrid

KYLIAN MBAPPÉ no participó en el entrenamiento del Real Madrid de cara a un crucial partido de la Champions League contra el Manchester City, mientras que el técnico Álvaro Arbeloa sugirió que el atacante francés podría regresar pronto.

El francés no juega desde el 21 de febrero por una lesión en la rodilla, que también lo dejó fuera de la victoria del Real Madrid sobre Benfica.

“Está mucho mejor. Es algo de ir día a día, de ver cómo va evolucionando, pero toda esta semana ha sido muy positiva, ha vuelto con grandes sensaciones y cada día está mejor, así que esperándole de vuelta”, dijo.

El Madrid informó que Mbappé no se entrenó con el equipo, junto con otros jugadores lesionados, y sería una gran sorpresa que juegue en casa contra el City el miércoles. Arbeloa había insinuado inicialmente el mes pasado que estaría de vuelta en cuestión de días.

Hace una semana, el Madrid divulgó un comunicado en el que informó que Mbappé se sometió a pruebas con especialistas franceses bajo la supervisión de los médicos del club español, confirmándose “el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo”. Añadió que el jugador sigue “pendiente de evolución”.

La incertidumbre sobre Mbappé complica una situación de lesiones ya tensa, que además perdió al atacante brasileño Rodrygo por el resto de la temporada por una lesión de rodilla la semana pasada. Jude Bellingham no juega desde hace más de un mes y tampoco se entrenó con el equipo.