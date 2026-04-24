Dónde ver EN VIVO el Pachuca vs Pumas de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

Pachuca recibe a Pumas en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX será por de más interesante, con muchos equipos a la espera de definir su futuro de cara a la Liguilla, entre ellos Pachuca y Pumas, que se miden en el Estadio Hidalgo en un duelo con implicaciones de liderato.

El Club Universidad se mete al conocido ‘Huracán’ con grandes oportunidades de terminar la fase regular del torneo como líder, pero para ello deben vencer a los Tuzos de visita y esperar a que Chivas pierda en su cotejo ante Xolos.

Del otro lado, el Pachuca quiere ganar en su casa y ante su gente a toda costa, pues con los tres puntos se asegurarían el segundo lugar general. El Clausura 2026 ha sido un certamen revelación para los hidalguenses, escuadra al mando de Esteban Solari.

No bajamos la intensidad. ⚔️⚽️🔥



Entramos en la semana definitiva de la fase regular con la misma entrega que nos ha traído hasta aquí. Queremos cerrar en lo más alto y para eso, el enfoque en nuestro último encuentro es total. 👊⚽️#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/KVHdZoj4Gw — PUMAS (@PumasMX) April 24, 2026

¿Dónde ver el Pachuca vs Pumas de la Liga MX?

El Pachuca vs Pumas, duelo correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 25 de abril a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. El cotejo lo podrás ver por la señal de FOX ONE.

Día: 25 de abril

Hora: 17:00 horas

Transmisión: FOX ONE

¿Cómo llegan Pachuca y Pumas a su partido?

Pachuca ha tenido un semestre impresionante, sin mucho ruido el club se encuentra en tercer lugar general del Clausura 2026 con 31 puntos, gracias a 9 victorias, cuatro empates y tres derrotas.

De sus últimos cinco juegos tienen tres victorias, aunque vienen de perder 3-1 en un duelo caótico ante los Xolos de Tijuana en la frontera, por lo que ante los felinos en su casa buscarán regresar a la senda del triunfo.

Del otro lado, los Pumas se presentan como sublíderes de la Liga MX con 33 puntos. Al mando de Efraín Juárez tienen 9 triunfos, seis empates y tan solo una derrota, que fue ante los bicampeones Diablos Rojos del Toluca.

Los pupilos de ‘Efra’ vienen de una gran victoria en casa ante los Bravos de Juárez. El club capitalino vino de atrás para remontar una desventaja de dos goles y ganar 4-2. Además, ante Pachuca podrán contar de nuevo con Keylor Navas, quien no estuvo a media semana en CU por exceso de amonestaciones.

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