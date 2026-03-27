Italia, a un partido de regresar al Mundial después de nueve años

Sandro Tonali celebra el primer gol de ayer con el que Italia abrió el marcador.

Italia ganó por fin un partido en un repechaje del Mundial. Ahora el cuatro veces campeón del mundo necesita otra victoria para no quedarse por tercera vez consecutiva al margen del máximo certamen.

La Azzurra venció a Irlanda del Norte por 2-0 en las semifinales del repechaje europeo y está solamente a un partido de clasificar al Mundial 2026 después de nueve años de ausencia.

Sandro Tonali rompió el empate con una media volea al inicio del segundo tiempo por Italia, como local en Bérgamo, y luego asistió a Moise Kean para el segundo gol del encuentro.

También avanzaron a las finales del repechaje para el martes Bosnia y Herzegovina, Suecia, Polonia, Turquía, Kosovo, Dinamarca y la República Checa.

Italia visitará a continuación a Bosnia y Herzegovina y necesitará otra victoria para llegar al próximo torneo en Norteamérica y evitar que se cumplan al menos 16 años sin siquiera disputar un partido en el mayor evento del futbol.

Bosnia venció a Gales en la tanda de penaltis y la República Checa superó a Irlanda. Los otros cruces de las finales son Suecia vs. Polonia; Turquía vs. Kosovo y Dinamarca vs. la República Checa.

Bolivia remontó la desventaja en siete minutos y superó el jueves 2-1 a Surinam para mantener vivas las ilusiones de avanzar a lo que sería el segundo mundial de su historia.

Liam van Gelderen puso adelante a la selección surinamesa en el amanecer del segundo tiempo en la ciudad norteña de Monterrey, pero Bolivia revirtió el resultado adverso con tantos de Moisés Paniagua a los 72 minutos y Miguel Terceros, de penal a los 79’.

Bolivia enfrentará el martes a Irak, en busca de asegurar el pasaje mundialista que se sumaría al obtenido por la Verde para Estados Unidos 1994.