Kansas City Chiefs cae ante Houston Texans y quedan sin posibilidades de ganar su división

Kansas City Chiefs cayó derrotado en su casa a manos de los Houston Texans por marcador de 20-10 y el equipo de Andy Reid ya no tiene posibilidad de ser campeón de la División Oeste de la Conferencia Americana después de nueve años consecutivos siendo los reyes.

El encuentro entre los actuales subcampeones de la NFL y la mejor defensiva de la NFL fue muy cerrado durante los cuatro cuartos, pues solo existieron tres anotaciones y tres goles de campo, con lo que el equipo que comanda C.J. Stroud logró su octava victoria de la temporada.

Fue una noche gris para Patrick Mahomes en Arrowhead, pues el mariscal de campo de 30 años intenta por todos lados arrastrar las cadenas, pero sus compañeros no ayudan a su líder. Esta noche consiguió 14 pases completos de 33 intentos, 160 yardas y cero anotaciones.

Los primeros puntos llegaron a cuatro minutos de terminar los primeros 15 minutos, con una patada certera de Ki’imi Fairbairn para poner el marcador 3-0 a favor de la visita.

Fue hasta el segundo episodio cuando Jo’Quavious Marks llegó a las diagonales para conseguir la primera anotación de la noche para los Tejanos, que gracias al punto extra de su pateador consiguieron una ventaja de dos posesiones sobre los Chiefs.

El tercer cuarto fue el mejor para los pupilos de Andy Reid, pues todo indicaba que el medio tiempo les cayó bien a los locales, logrando una anotación gracias a Kareem Hunt y, antes de finalizar el penúltimo cuarto, Harrison Butker logró un gol de campo para igualar el marcador en Arrowhead.

Sin embargo, para el último episodio el equipo de Kansas City volvió al nivel que ha mostrado toda la campaña, con jugadas imprecisas y regalando oportunidad, pues con siete minutos restantes Dare Ogunbowale logró la última anotación de la noche para comandar a su equipo a la victoria, aunque aún quedaba tiempo para los Chiefs.

Sin embargo, Travis Kelce demostró que no está en un buen momento y, en el momento que más lo necesitaba su equipo, no pudo ser certero, pues Patrick Mahomes le mandó un pase para conseguir el primero y diez e ir en busca del empate; sin embargo, el ala cerrada de Kansas malabareó el ovoide y lo terminó perdiendo.

Para cerrar el encuentro, Kaími Fairbairn puso los últimos tres puntos del compromiso; con un gol de campo puso el último clavo en el ataúd de los Chiefs, dejándolos sin oportunidad de pelear por el título de su división después de nueve años consecutivos siendo campeones.

