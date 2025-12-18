Max Verstappen anuncia su futuro en la F1 y tuvo que pedirle permiso especial a Daniel Ricciardo

Max Verstappen tuvo que despedirse del número 1 en su monoplaza, el cual portó durante tres años, desde el 2022, en el máximo circuito del automovilismo, pues con la victoria de Lando Norris en el Campeonato de Pilotos, el británico tomó la decisión de usar este dígito para la temporada 2026 del Gran Circo.

A pesar de que el volante neerlandés podía regresar a portar el 33, pues es el número que utilizó desde su debut en la Fórmula 1 con Red Bull, el tetracampeón del mundo habló con Daniel Ricciardo, su excompañero, y le pidió permiso para poder utilizar el 3 en su monoplaza en la siguiente campaña.

Los números de los pilotos en la Fórmula 1 no son una casualidad, pues ellos son los encargados de elegirlos, desde el 2 hasta el 99, pues el 1 está reservado para el vigente campeón, además de que el dígito que escojan desde su debut será el que porten en toda su carrera y, después de su retiro, ese número solo está reservado por dos años, por si vuelven a correr en el Gran Circo, como el ejemplo de Sergio Pérez.

Max Verstappen quería utilizar el 69 pero su padre no lo dejó

En su momento, Max Verstappen reveló que estuvo cerca de utilizar el dorsal 69 como piloto de la Fórmula 1, pues era algo que quería el tetracampeón del mundo; sin embargo, a su padre, Jos Verstappen, no le pareció una buena idea e hizo cambiar de parecer a su hijo.

Además, en el máximo circuito del automovilismo, el número 17 no puede ser utilizado por ningún piloto, pues fue retirado en memoria de Jules Bianchi, el joven volante francés que falleció en 2015 a consecuencias de las lesiones que sufrió en el Gran Premio de Japón del 2014.

Esta será una nueva etapa para Max Verstappen en el automovilismo, pues después de usar el 33 y el 1 en su monoplaza, ahora veremos correr a ‘Mad Max’ con el número 3 en las 24 carreras de la temporada 2026 del Gran Circo.

¿Cuándo será el debut de Max Verstappen con el número 3 en la F1?

Max Verstappen dejó ir el Campeonato de Pilotos de este año, pero en 2026 volverá más fuerte para volver a pelear con los dos McLaren, pero en esta ocasión él no será el campeón defensor, sino que buscará arrebatarle el trono a Lando Norris.

El volante neerlandés portará el número 3 en esta nueva etapa en su carrera y la primera vez que los veamos en la pista con este dígito en su monoplaza será del 6 al 8 de marzo del 2026, cuando se lleve a cabo la primera fecha de la temporada en Melbourne.

El Gran Premio de Australia, el cual se llevará a cabo en el Circuito de Albert Park, será la carrera que marque el inicio de una nueva temporada en el máximo circuito del automovilismo.

