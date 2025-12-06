Max Verstappen se queda con la pole y saldrá primero en el GP de Abu Dabi de F1; Norris y Piastri le siguen

El piloto neerlandés Max Verstappen se quedó con la pole del Gran Premio de Abu Dabi. El conductor de Red Bull fue una verdadera máquina y saldrá delante de Lando Norris y Oscar Paistri, con lo que la pelea por el título de la F1 está más caliente que nunca en la temporada.

Con este panorama no todo está decidido, pues en la largada pueden suceder muchas cosas que cambiarían drásticamente el rumbo del campeonato. A Norris, quien llega líder, le basta quedar en el podio. Si británico queda 1ero, 2do y 3ro, no importa la posición de sus rivales y será él el campeón.

Max Verstappen llega como tercer lugar del campeonato de pilotos, pero luego de su gran actuación en la clasificación tiene ánimos renovados para salir por la victoria y pelear por el que sería su quinto título de la máxima categoría del deporte motor.

Norris, sabedor que terminando entre los tres primeros obtendrá su primer título de la Fórmula 1, solo tiene que realizar una buena arrancada para poder consumar la victoria. Se deberá cuidar de su compañero Oscar Piastri, quien es tercero y no está claro si lo atacará.

Piastri sale es segundo, una posición atrás de su coequipero, y con un buen adelantamiento podría enterrar las esperanzas de Norris. No se sabe si McLaren les dará indicaciones durante el Gran Premio de Abu Dabi.

Lo que opinan los protagonistas.

“Difícil Max hizo una gran trabajo. No estoy muy contento por no estar en la pole en la última carrera y haremos lo que podamos mañana. No lo sé, el tiempo lo dirá, pero estoy decepcionado por no estar en la pole. Pero intentaré ganar mañana”, dijo Lando Norris tras la qualy.

“Creo que fue muy buena la vuelta en la Q1, me dio confianza para entrar en ritmo, pero no fui lo suficientemente rápido. Pero mañana será emocionante. Mañana lo averiguaremos, Max ha sido muy rápido este fin de semana y veremos que tanto podemos hacer mañana”, comentó Oscar Piastri.

“Veremos que podemos hacer mañana. Intentaré ganar mañana, intentaré sumar puntos para ganar ese campeonato”, dijo Max Verstappen. “Increíble velocidad, vamos a divertirnos mañana”, le comentó el neerlandés a su equipo por radio después de ganar la pole.

