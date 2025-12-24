¡CONFIRMADO! Max Verstappen firma con Mercedes por varios años; qué se sabe del nuevo contrato del piloto de Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen, tetracampeón mundial de Fórmula 1 (F1), firmó un contrato por varios años con Mercedes. El vínculo es para correr con autos de resistencia, esto luego de que confirmó su salida de Aston Martin para competir en el GT World Challenge Europe 2026, y lo hará con un Mercedes-AMG GT3.

Solamente dos semanas después de que culminó la temporada de F1, con Lando Norris como campeón, Mad Max ya estaba probando el Mercedes-AMG GT3 es Estoril, Portugal, pues a partir del 2026 competirá en la clase Pro del GT World Challenge Europe.

Esto no significa que el neerlandés dejará de ser piloto de Red Bull en la F1. Durante gran parte del 2025 circuló el rumor de una posible salida de Max Verstappen de la escudería austriaca para irse a Mercedes, pero este movimiento que se hizo oficial es solamente en el automovilismo de resistencia.

¿Qué significa la llegada de Max Verstappen a Mercedes?

Verstappen.com Racing es el ecosistema de automovilismo creado por Max Verstappen. Incluye su equipo de carreras GT (a partir de ahora con Mercedes), su programa de simulación profesional para desarrollar pilotos de Fórmula 1 y GT, además de una marca de ropa y merchandising.

“Estamos encantados de que Verstappen Racing haya elegido alinear un Mercedes-AMG GT3 en el GT World Challenge Europe. Con 2 Seas Motorsport, el proyecto cuenta con el apoyo de un equipo altamente experimentado que ya ha cosechado numerosos éxitos y títulos de campeonato con nuestro coche”, señaló Stefan Wendl, dirigente de Mercedes, al darle la bienvenida al equipo de Max Verstappen.

El español Daniel Juncadella y el británico Chris Lulham son los pilotos de Verstappen.com Racing para la competencia de Gran Turismo del 2026.

🤝 Chris will be racing in both the Sprint and Endurance cup in 2026 GT World Challenge Europe championship.



More details on https://t.co/NhZicuSfOZ pic.twitter.com/YNsUuwV62u — Max Verstappen (@VerstappenCOM) December 24, 2025

“Estoy entusiasmado por colaborar con Chris en la próxima temporada del GT World Challenge Europe y agradecido a Verstappen Racing por su colaboración con Mercedes-AMG Motorsport”, dijo al respecto Daniel Juncadella.

El reto que tiene en mente Max Verstappen con Mercedes

La unión de Verstappen Racing con Mercedes se debería también al deseo de Max Verstappen de correr en Las 24 Horas de Nürbrunging, evento programado para llevarse a cabo del 14 al 17 de mayo del 2026.

En esas fechas no está programado ningún Gran Premio de la F1 2026. Sin embargo, Mad Max tendría problemas para competir en Las 24 Horas de Nürbrunging debido a los días de las carreras clasificatorias.

EVG