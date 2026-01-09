Nissan presenta su livery 100% mexicano para La Fórmula E

El Mexico City E-Prix tendrá un toque especial y muy patriota gracias a la marca Nissan, la cual se distingue por atreverse a hacer lo que otros no. Para la carrera de este sábado que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez (AHR), la marca japonesa busca sorprender a los fanáticos con un proyecto que combina maestría e ingeniería, ya que sus vehículos presentarán un diseño especial de arte wixárika.

El monoplaza GEN 3.5 EVO de Nissan, símbolo del poder de los vehículos eléctricos, rendirá homenaje a la tradición y la identidad mexicana. La intervención, realizada por el artista César Menchaca, fusiona el poder de la ingeniería con la espiritualidad, el color y la profundidad del arte wixárika, una de las expresiones más representativas del país.

“Así con 6 millones de chaquiras fundimos dos mundos, dos corazones, el delicado florecer japonés y la fuerza y el misticismo de la cultura wixárika. Este sábado no correrán este livery sólo un piloto, lo correrán millones de corazones tanto mexicanos como japoneses, la marca más mexicana de Japón”, comentó el artista César Menchaca.

El resultado de esta alianza, con la cual la escudería busca romper paradigmas dentro y fuera de la pista, es una pieza única de ingeniería y arte que debutará en la segunda carrera de la temporada 12 de la Fórmula E, la cual se llevará a cabo en la capital del país en la pista del AHR.

Ésta es una de las carreras más esperadas del año por su atmósfera electrizante y por la pasión inigualable de su afición, y en la cual Nissan buscará refrendar su victoria obtenida el año pasado, la cual llegó gracias al primer lugar de Oliver Rowland con el monoplaza de la marca japonesa.

“Estamos sumamente orgullosos y emocionados de esta colaboración, porque es resultado de ese vínculo tan fuerte que existe entre Nissan y nuestro país. Contar con un artista internacional como César Menchaca y ver reflejada la esencia mexicana en el GEN 3.5 EVO es una muestra del compromiso de la marca por celebrar nuestra cultura y conectar con nuestros seguidores de manera auténtica”, destacó Humberto Gómez, director sénior de Mercadotecnia de Nissan Mexicana.

El artista César Menchaca, originario de la Ciudad de México, ha dedicado su trayectoria a enaltecer el patrimonio cultural del país mediante piezas monumentales que han sido exhibidas en cuatro continentes.

Su labor la desarrolla en colaboración con comunidades indígenas wixárikas de Durango y Nayarit, trabajando con artesanos que aportan talento, técnicas tradicionales, significado espiritual y un profundo sentido comunitario a su obra.

Para este proyecto, Menchaca fusionó los valores de dos culturas (la mexicana y la japonesa) que convergen en el respeto, la honestidad y la fuerza del trabajo. El diseño incorpora elementos simbólicos.

• Ojos de Dios: que custodian el camino. Representan la claridad en la ruta, asegurando que cada giro y cada decisión estén ejecutadas con sabiduría.

• El Maíz: símbolo de la abundancia y el sustento. Con ellos se desea que cada carrera sea fértil en logros.

• Venados: son los guías del camino. Su presencia asegura que el piloto encuentre dirección y protección, llevándolo con valentía y claridad hasta la meta.

• Planta Sagrada: se encuentran en los costados, justo donde el piloto aborda. Cada una es un libro abierto que guarda la sabiduría ancestral.

La colaboración con Nissan no solamente enaltece el arte nacional, también genera un impacto social tangible que contribuye a mejorar la calidad de vida de cientos de familias indígenas, preserva sus tradiciones y promueve el reconocimiento global del talento mexicano.

Con los pilotos Oliver Rowland y Norman Nato en los GEN 3.5 EVO con un diseño orgullosamente mexicano, Nissan buscará consolidar su liderazgo en esta competencia, en la cual obtuvo el Campeonato Mundial durante la temporada pasada, además de que son los favoritos a ganar en tierras aztecas.

En la pista se unirán la máxima expresión de la ingeniería japonesa y el poder transformador del arte nacional para mostrar al mundo una visión de futuro en la que la movilidad eléctrica se en laza con la identidad cultural.

Con esta iniciativa, Nissan refrenda su liderazgo en innovación, electrificación y conexión real con los fans. Desea que los aficionados compartan desde lo emocional y así se convierta en la primera marca en intervenir el diseño de un vehículo con arte nacional en una carrera eléctrica de talla internacional como la Fórmula E de la Ciudad de México.