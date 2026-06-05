Geely Auto presentó el concepto “Galaxy Light” de segunda generación, además de su primera plataforma dedicada a vehículos todoterreno de nueva energía. También destacó el sistema híbrido inteligente i-HEV, reflejando su liderazgo en la era de la electrificación.

En su estreno global, muestra la evolución del lenguaje de diseño de Geely. Este prototipo desarrolla la filosofía “Ripple Aesthetics”, pasando de una expresión técnica a una que transmite valor intrínseco, elevando la propuesta hacia un nivel más sofisticado. Bajo la visión de “Diseño chino, estética global”, impulsa a la compañía a una nueva etapa, redefiniendo el concepto de alto valor en la movilidad eléctrica.

El Dato: Anunció el Galaxy M7 híbrido de largo alcance. Este modelo, basado en la arquitectura GEA Evo.

La carrocería proyecta una presencia imponente y refinada. Su silueta evoca la imagen de un tigre erguido, aportando carácter, aplomo y esencia de buque insignia. La parrilla “Galaxy Starfall” evoluciona desde suaves ondas luminosas hacia una sensación dinámica con mayor fuerza visual. A lo largo del perfil, dos líneas de carácter fluyen con elegancia, sumando robustez sin perder la delicadeza del modelo previo. Los faros “Flying Eaves”, con mirada firme, integran el sistema “Crystal Blade”, combinando materiales cristalinos con texturas tecnológicas para generar un efecto visual de alto nivel. En la parte trasera, las luces “Dawning Sun” reinterpretan el amanecer con inspiración en el cielo estrellado.

Aspectos │ Geely Auto presenta Galaxy Light y esquema todoterreno ı Foto: Especial

En la cabina, el enfoque se centra en la tecnología con sentido humano para ofrecer una experiencia premium más cercana. El interior toma inspiración de la luz matutina del Lago del Oeste en Hangzhou, creando una atmósfera armónica. La combinación de madera con elementos cristalinos integra materiales naturales con innovación. La iluminación inteligente recrea cambios del clima, mientras el sistema de climatización multizona simula variaciones térmicas. Además, la tecnología “Oxygen Cabin” genera un entorno envolvente. Elementos como el sistema de audio “Three Pools Mirroring the Moon”, las butacas tipo “Chinese Chair”, la consola “Rippling Collection” y patrones tradicionales “Jiwen” refuerzan una identidad estética oriental y contemporánea.

Dio a conocer una plataforma inédita enfocada en autos todoterreno de nueva energía. Este desarrollo es resultado de cuatro décadas de experiencia técnica, combinadas con una visión global. Integra un ecosistema de Inteligencia Artificial que permite funciones como distribución de torque, modos adaptativos, recuperación automática del vehículo y ajuste activo de la carrocería.

Aspectos │ Geely Auto presenta Galaxy Light y esquema todoterreno ı Foto: Especial

La configuración optimiza la ubicación de batería, motor y sistemas electrónicos para maximizar espacio interior y de carga. En seguridad, incorpora batería protegida con estructura de seis capas, además de una distribución de peso 50:50 entre ejes que mejora estabilidad. La separación física de sistemas de combustible, eléctricos y de enfriamiento reduce riesgos, elevando los estándares de protección. También permite integrar acumuladores de mayor capacidad.

81 km/h logró en la prueba del alce y destaca su estabilidad

En desempeño off-road, los modelos desarrollados sobre esta base integran un motor delantero tipo P3 junto con dos motores independientes P4 en las ruedas traseras. Esta configuración supera los 1,000 hp y permite acelerar de 0 a 100 km/h en cerca de cuatro segundos. El sistema de tres propulsores trabaja junto con sensores para distribuir la potencia de forma precisa en cada rueda. El bloqueo diferencial trasero optimiza la tracción en situaciones complejas. A esto se suma un chasis robusto, suspensión de doble horquilla y un sistema térmico especializado, garantizando gran capacidad fuera del camino sin comprometer el manejo.

El sistema i-HEV se posicionó como uno de los principales atractivos del autoshow. Esta solución integra un tren motriz tradicional con electrificación avanzada, ofreciendo beneficios como mayor inteligencia, eficiencia energética, mejor desempeño, seguridad y confiabilidad.

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Basado en el ecosistema “Full-Domain AI 2.0” y la arquitectura electrónica GEEA 3.0, incorpora el modelo “Xingrui AI Cloud Power 2.0” junto con un chasis digital avanzado. Gracias al sistema de desarrollo energético “Joule Project”, el motor alcanza una eficiencia térmica de 48.41%, colocándose como referente global.