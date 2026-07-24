MAZDA trajo a México su primer auto electrificado, la Mazda CX-90 PHEV, que llega a un mercado que poco a poco va adaptando esta tecnología, la cual ofrece lo mejor de dos mundos: por un lado, la practicidad de tener un motor de gasolina y la eficiencia y poder de contar con un propulsor eléctrico y una batería recargable.

Este vehículo llega a nuestro mercado como el primer paso de la estrategia de movilidad SMMART (Sustainable, Mutable, Multisolution, Agile, Reliable, Technology), con el que Mazda quiere entregar mejores productos a sus clientes, más eficientes, inteligentes y apegados a sus estilos de vida.

12.3 pulgadas mide la pantalla que contiene la camioneta

Es impulsada por un motor de cuatro cilindros 2.5 litros, aspirado natural, que se une a un propulsor eléctrico para generar en conjunto 323 caballos de potencia y 369 libras-pie de torque. La transmisión es automática de doble embrague, moviendo las cuatro ruedas, mediante un sistema de tracción integral.

El motor eléctrico es alimentado por una batería de 17.8 kWh, que con el 100% de la carga le al vehículo 42 kilómetros de autonomía en modo totalmente eléctrico, mientras que combinado con el de gasolina, la firma anuncia una autonomía total de 800 kilómetros.

Mazda CX-90 PHEV, lujo y comodidad ı Foto: Autocosmos

La camioneta incluye un cargador convencional que se puede enchufar a una toma de carga casera, prometiendo lograr la carga completa durante la noche, o bien, se puede adquirir un cargador de pared Nivel 2, con el que el tiempo de recarga es de 2:20 horas.

Una de las grandes ventajas de los PHEV radica en que al poder recargar la batería con un cargador, 100 por ciento de su capacidad al iniciar el día y, con ello, reducir al mínimo el uso de combustible, logrando tener tanques de gasolina que duren tres-cuatro semanas (a veces mucho más) en uso urbano.

Mazda CX-90 PHEV, lujo y comodidad ı Foto: Autocosmos

También, monta suspensión trasera -independiente Multi-link con barra estabilizadora, suspensión delantera con doble horquilla y el sistema Kinematic Posture Control, desarrollado para reducir la inclinación de la SUV en curvas cerradas, ofreciendo mayor control para el conductor y confort para los pasajeros.

En cuanto al equipamiento, encontramos un tablero digital de 12 pulgadas y una pantalla para el sistema de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas, vestiduras en piel Nappa, segunda fila de asientos tipo capitán, quemacocos panorámico y tecnologías de asistencia a la conducción como Control Crucero por Radar, Monitoreo de Punto Ciego, Apoyo de Frenado de Emergencia y Detector de Fatiga, entre otros.

Mazda CX-90 PHEV, lujo y comodidad ı Foto: Autocosmos

La Mazda CX-90 Signature PHEV llega a México en una sola versión, con un precio de $1,115,900, e incluye la garantía de seis años defensa a defensa o 125,000 kilómetros, al tiempo que la marca confirmó que los precios de servicio son los mismos que en las otras dos versiones de CX-90 sin electrificación.

Diseñado para mantener el control de avance, detecta la distancia del vehículo situado al frente para mantener un espacio.