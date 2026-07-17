Honda CBR500R Look deportivo, versatilidad para el día a día

HONDA amplía su oferta de motocicletas de media cilindrada en México con la llegada de la nueva CBR500R 2026, un modelo deportivo que representa el punto exacto para quienes busquen desempeño y manejo, sin necesariamente sacrificar la eficiencia.

El motor de esta motocicleta es compartido con la NX500. Esto quiere decir que es impulsada por un propulsor bicilíndrico de 471 cc, con doble árbol de levas a la cabeza (DOHC), ocho válvulas e inyección electrónica PGM-FI, mismo que desarrolla 47 hp a 8,500 rpm y un torque de 31.7 lb-pie a 6,500 rpm. Por cierto, el tanque de combustible es de 17.1 litros.

14 ediciones han salido al mercado de esta motocicleta

Honda destaca que la entrega de potencia privilegia una aceleración lineal y una respuesta progresiva. Por cierto, puede asociarse a una transmisión manual de seis velocidades. También, cuenta con la posibilidad de equipar la tecnología Honda E-Clutch que añade un sistema electrónico capaz de operar el embrague automáticamente durante los cambios de velocidad.

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El chasis de acero tipo diamante trabaja en conjunto con una horquilla invertida Showa SFF-BP de 41 mm y una suspensión trasera Pro-Link con ajuste de precarga, configuración que favorece una respuesta más precisa tanto en curvas como durante frenadas intensas. En materia de seguridad incorpora doble disco delantero de 296 mm con sistema ABS, además de un disco trasero de 240 mm, elementos que contribuyen a mantener un mejor control durante desaceleraciones de emergencia o superficies de menor adherencia.

El diseño mantiene la identidad visual de la familia CBR con un carenado de plástico ligero de líneas angulosas inspirado en las motocicletas supersport de Honda. La carrocería prioriza la eficiencia aerodinámica, mientras que el conjunto se complementa con iluminación de LED y una postura de conducción deportiva sin llegar a comprometer el confort en recorridos cotidianos. El asiento de doble nivel, ubicado a 790 mm del suelo, busca facilitar el control para una amplia variedad de usuarios.

En el apartado de equipamiento, la CBR500R 2026 incorpora una pantalla TFT a color con conectividad mediante Honda RoadSync, sistema que permite acceder desde el manillar a funciones como navegación, llamadas telefónicas, reproducción de música y mensajes compatibles con smartphones. La Honda CBR500R 2026 ya se encuentra disponible en México. La versión estándar tiene un precio de $159,990, mientras que la variante equipada con Honda E-Clutch incrementa el equipamiento tecnológico por $164,990.