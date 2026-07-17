Audi Q3 2027 eleva el nivel de equipamiento

La Audi Q3 evoluciona para el modelo 2027 con una actualización enfocada en tecnología, confort y conectividad, sin perder la versatilidad que la ha convertido en una de los SUV compactas más reconocidas de toda la marca.

Este modelo incorpora más equipamiento de serie, nuevas funciones digitales y una oferta de paquetes más flexible.

Desde la versión de entrada, la Audi Q3 2027 integra llave inteligente, asientos calefactables, climatizador automático de dos zonas y cámara de visión trasera, elementos que, anteriormente, estaban reservados para versiones superiores.

El Tip: Este auto se fabrica desde 2011. Su primera generación fue producida por SEAT en Martorell (España).

A ello se suma una nueva organización de los paquetes Tech, Tech plus y Tech pro, con opciones como suspensión mejorada, cristales acústicos, sistema de sonido Sonos, soporte lumbar y asistente de retención del freno de estacionamiento. En materia de seguridad y asistencia a la conducción, el control de crucero adaptativo ahora aprovecha datos en línea y tecnología de datos compartidos para ajustar la velocidad y la distancia con mayor precisión, optimizando tanto la conducción urbana como los viajes largos.

Además, el asistente de estacionamiento profesional puede operarse de forma remota mediante la aplicación myAudi, mientras que el nuevo modo Valet protege la información personal al bloquear la pantalla y los controles del vehículo cuando es entregado a terceros. La actualización también incorpora por primera vez una pantalla de 10.9 pulgadas para el pasajero delantero y un sistema de infoentretenimiento basado en Android Automotive, que integra aplicaciones como Microsoft Teams sin necesidad de conectar un teléfono inteligente. El asistente de voz de Audi amplía sus funciones para ofrecer una interacción más natural con el vehículo.

117 años de historia tiene Audi

Entre las mejoras de conectividad destacan el cargador inalámbrico compatible con Magnetic Power Profile, que incrementa la potencia de carga de 15 a 25 watts, nuevos controles en el volante con respuesta háptica y tres puertos USB-C traseros con capacidad de hasta 100 watts para tener mejor carga.

Los faros Matrix LED digitales con tecnología microled optimizan la iluminación adaptándose al entorno, reducen el deslumbramiento y permiten personalizar la firma luminosa del vehículo.

Por su parte, la Audi Q3 e-hybrid incrementa su capacidad de remolque hasta 2,000 kilogramos, 600 kg más que su antecesor, ampliando su versatilidad para transportar remolques, caravanas o embarcaciones. Cabe resaltar que, la versión híbrida todavía no se comercializa en nuestro país.

La Audi Q3 2027 salió al mercado desde el 2 de julio del 2026, con inicio de producción previsto para septiembre. En Europa, el Q3 SUV parte de los 44,600 euros, mientras que el Q3 Sportback inicia en 46,450 euros.