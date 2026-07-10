NO CAMBIA su enfoque, pero sí mejora su ejecución. Y eso la coloca en una posición mucho más competitiva. En diseño ahora presenta una imagen más moderna, con una parrilla de mayor tamaño, faros más estilizados y una firma led que le da una apariencia más actual. La carrocería también crece, lo que optimiza proporciones y le da una presencia más sólida.

Aspectos de Groove RS, el crossover de Chevrolet ı Foto: Autocosmos

Este aumento en dimensiones no es sólo visual. También impacta directamente en el interior, donde ahora hay mejor espacio para pasajeros y una cajuela más funcional para el uso diario.

El Dato: La oferta se compone de versiones: manual ($379,000), automática ($421,000) y la variante RS ($442,500). Es un SUV más equilibrado, una alternativa más lógica.

En la gama destacan versiones con rines de hasta 17 pulgadas y acabados bitono, además de la variante RS, que agrega detalles estéticos más deportivos sin modificar el planteamiento general del modelo.

Aspectos de Groove RS, el crossover de Chevrolet ı Foto: Autocosmos

Debajo del cofre se encuentra uno de los cambios más relevantes. Integra un motor turbo de 1.5 litros que entrega 149 caballos de fuerza y 188 libras-pie de torque, una mejora importante frente a la generación anterior.

La respuesta es más consistente, especialmente en ciudad. El torque disponible desde bajas revoluciones facilita la conducción en tránsito, incorporaciones y rebases, haciendo que la experiencia sea más ágil y usable en el día a día.

Aspectos de Groove RS, el crossover de Chevrolet ı Foto: Autocosmos

Se puede elegir entre transmisión manual de seis velocidades o automática tipo CVT, dependiendo de la versión.

En el interior, la evolución sigue una lógica clara: mejorar la experiencia sin complicar el uso. El tablero tiene un diseño más limpio y mejor organizado. La pantalla táctil de 10.25 pulgadas concentra las funciones principales e integra conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. A esto se suma un cuadro de instrumentos digital configurable que eleva la percepción tecnológica.

Aspectos de Groove RS, el crossover de Chevrolet ı Foto: Autocosmos

Los materiales mejoran en percepción y los acabados están mejor resueltos, manteniendo un enfoque funcional, pero más cuidado.

En seguridad, el avance es uno de los más importantes, ya que incorpora seis bolsas de aire desde versiones accesibles y suma asistencias avanzadas a la conducción, como frenado autónomo de emergencia y alerta de colisión frontal.