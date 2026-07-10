El futbol su inspiración

La seguridad fue puesta al límite, luego de que Lynk & Co sometiera a la 08 —su camioneta híbrida enchufable— a una de las demostraciones más extremas realizadas por la marca: tres impactos consecutivos sobre la misma unidad, sin reparaciones entre cada prueba, utilizando una estructura mecánica de más de 20 metros de altura y seis toneladas de peso.

Aspectos de Lynk & Co 08 ı Foto: Autocosmos

La exhibición, inspirada en la intensidad del futbol, recreó tres de los escenarios de accidentes más comunes: una colisión frontal, un impacto lateral y una prueba sobre el techo del vehículo. El objetivo fue mostrar, de forma visual y cercana, cómo responde a la ingeniería de seguridad del modelo ante condiciones extremas, similares a las que pueden ocurrir en la vida real.

El Tip: Se produce desde agosto de 2023. Es una marca china-sueca que fue fundada en Gotemburgo en 2016.

Tras completar las tres pruebas, el Lynk & Co 08 conservó la integridad del habitáculo y permitió el correcto funcionamiento de sus sistemas de protección. Además, las puertas siguieron operando con normalidad y tanto el sistema de alto voltaje como la batería permanecieron protegidos sin registrar incendios, explosiones ni vientos de fuga térmica.

Aspectos de Lynk & Co 08 ı Foto: Autocosmos

Este desempeño es resultado de una arquitectura enfocada en la protección de los ocupantes, ya que 75 por ciento de la estructura está fabricada con acero de alta resistencia y aleaciones de aluminio. Mientras que las zonas críticas incorporan acero al boro conformado en caliente; integra una viga de impacto lateral con resistencia de 2,000 MPa para reforzar la protección en colisiones severas.

Aspectos de Lynk & Co 08 ı Foto: Autocosmos

En materia de seguridad pasiva, todas las versiones incluyen siete bolsas de aire —entre ellas una lateral central—, bolsa frontal para el pasajero, de 120 litros, así como bolsas de aire tipo cortina con retención de presión durante seis segundos y cinturones de seguridad con pretensores. A ello se suman más de 20 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre los que destacan el Frenado Autónomo de Emergencia (AEB), Asistente de Mantenimiento de Carril, monitor de punto ciego, monitoreo del estado del conductor y protección ante riesgo de vuelco.

Aspectos de Lynk & Co 08 ı Foto: Autocosmos

La experiencia de seguridad también se extiende al interior de la cabina, desarrollada bajo el estándar “Tres Ceros”, con materiales de bajas emisiones, sistema de filtración de aire CN95 con purificación activa y un volante con tratamiento antibacteriano. Además, la batería integra un sistema de protección multicapa administrado por un avanzado Sistema de Gestión de Batería (BMS), encargado de supervisar continuamente su funcionamiento.

Aspectos de Lynk & Co 08 ı Foto: Autocosmos

Lynk & Co 08 obtuvo la máxima calificación de cinco estrellas en Euro NCAP y registró la puntuación más alta entre los vehículos híbridos enchufables evaluados a nivel mundial en 2025, reforzando el compromiso de la marca por ofrecer una movilidad donde la tecnología, el diseño y la seguridad avanzan de la mano.