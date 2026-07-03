Nissan X-Trail E-power 2027: Nuevo sistema de tracción

La renovada Nissan X-Trail e-Power 2027 ya está disponible en México en las versiones Exclusive y Platinum para complementar a la variante de gasolina.

Además de una imagen renovada, la gran novedad es que por primera vez integra el sistema de tracción integral eléctrica e-4orce, disponible exclusivamente en el acabado tope de gama.

Aspectos de Nissan X-Trail E-power 2027 ı Foto: Autocosmos

Visualmente, la actualización introduce una nueva parrilla frontal con acabado negro, facias rediseñadas, un nuevo diseño de rines y detalles en negro piano que diferencian a esta versión.

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También incorpora emblemas específicos de e-Power y e-4orce en la parte trasera, además del nuevo color Azul Mediterráneo y opciones bitono exclusivas para la variante Platinum. El conjunto se complementa con alerón posterior, rieles en el techo y, según la versión, apertura eléctrica de la cajuela mediante sensor de pie.

Aspectos de Nissan X-Trail E-power 2027 ı Foto: Autocosmos

En el interior, ambas versiones incorporan una pantalla central de 12.3 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, mientras que la variante Platinum añade sistema de navegación, un cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, espejo retrovisor inteligente, Head-Up Display y un sistema de audio BOSE de nueve bocinas. La Exclusive mantiene un clúster digital de siete pulgadas y un sistema de sonido de seis bocinas.

La conectividad también forma parte de la actualización mediante NissanConnect Services, plataforma que permite acceder a funciones remotas como localización del vehículo, encendido y apagado del motor, notificaciones automáticas de colisión, llamada de emergencia, planificación de rutas y monitoreo del estado del vehículo desde un teléfono inteligente. También es compatible con la aplicación MiNissan para consultar información del vehículo y programar servicios de mantenimiento.

Aspectos de Nissan X-Trail E-power 2027 ı Foto: Autocosmos

En materia de confort, la camioneta ofrece asientos delanteros con ajuste eléctrico y calefacción, vestiduras en piel, iluminación ambiental, cargador inalámbrico, quemacocos panorámico de apertura eléctrica y climatizador automático.

La versión Platinum incorpora aire acondicionado automático de triple zona, mientras que la Exclusive utiliza un sistema de doble zona. La segunda fila es deslizable, reclinable y abatible en proporción 40:20:40, permitiendo una capacidad de carga de hasta 1,396 litros.

Aspectos de Nissan X-Trail E-power 2027 ı Foto: Autocosmos

Mecánicamente, esta X-Trail es impulsada por el sistema e-Power, que, como sabemos, a diferencia de un híbrido convencional, el motor de gasolina no mueve directamente al vehículo, sino que funciona como generador para producir la energía que alimenta la batería de 1.85 kWh y los motores eléctricos.

La versión Exclusive conserva una configuración de un solo motor eléctrico delantero con 201 hp, mientras que la Platinum e-4orce añade un segundo motor eléctrico posterior para alcanzar una potencia combinada de 210 hp y un torque de 243 lb-pie. El motor eléctrico delantero entrega por sí solo 243 lb-pie, mientras que el trasero desarrolla 144 lb-pie para mejorar la capacidad de tracción. En ambos casos, el sistema utiliza una transmisión de reducción de una sola relación, característica de los vehículos eléctricos.

Aspectos de Nissan X-Trail E-power 2027 ı Foto: Autocosmos

El sistema está respaldado por un motor VC-Turbo de 1.5 litros con relación de compresión variable, capaz de desarrollar 142 hp y 184 lb-pie. Sin embargo, su función principal es alimentar el sistema eléctrico y mantener cargada la batería de 1.85 kWh, permitiendo que la conducción siempre dependa de los motores eléctricos. También incorpora funciones, como e-Step, que permite desacelerar utilizando prácticamente un solo pedal, así como frenado regenerativo para recuperar energía durante las desaceleraciones.

En el apartado dinámico, la Nissan X-Trail e-Power 2027 mantiene una suspensión delantera tipo McPherson con barra estabilizadora y un esquema trasero independiente multibrazo, que también incluye barra estabilizadora. La dirección cuenta con asistencia eléctrica y los frenos son de disco ventilado en ambos ejes.

La versión Exclusive utiliza rines de aluminio de 18”, mientras que la Platinum e-4orce incorpora unos de 19 pulgadas.

Dependiendo de la versión, la Nissan X-Trail e-Power 2027 incorpora tecnologías como ProPilot Assist, monitor inteligente de visión periférica con detección de objetos en movimiento, frenado inteligente de emergencia con detección de peatones, alerta inteligente de colisión frontal predictiva, asistencia de mantenimiento de carril, alerta e intervención de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, control crucero inteligente con ajuste de límite de velocidad y monitor de alerta al conductor, además de seis bolsas de aire, monitoreo individual de presión de llantas, además de asistente de ascenso en pendientes.