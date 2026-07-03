Habrá un extenso catálogo de partes y detalles de personalización.

LA QUINTA generación de la BMW X5 es una realidad. Fue presentada en Spartanbug, Carolina del Sur, planta en la que se ha fabricado desde su lanzamiento en 1999, presumiendo su propia interpretación del estilo de diseño de la Neue Klasse, así como grandes innovaciones y 5 variantes distintas de propulsión.

BMW X5 el icono se vuelve más inteligente y potente ı Foto: Autocosmos

La X5 no es un BMW más, es la camioneta que abrió el segmento de los crossover premium en el mundo automotriz (después llegaron las Cayenne, ML y Q7) convirtiéndose de inmediato en un hit comercial, así que su lugar en la historia de la marca bávara es muy relevante y, por ello, en cada generación, recibe lo mejor que tiene la compañía.

27 años tiene este vehículo de ser producido

Lo primero que salta a la vista en esta nueva X5 son las X en los faros, un símbolo que BMW ha utilizado para sus crossover siempre y que en este diseño le da mucha personalidad al frontal, donde nos encontramos también con la parrilla de riñones en formato vertical, con la facia sobresaliendo.

BMW X5 el icono se vuelve más inteligente y potente ı Foto: Autocosmos

Vista de lado, llama la atención como, al igual que la iX3, las puertas más altas o las ventanas más cortas (depende de cómo lo queramos ver) le da dinamismo y le quita esa imagen gorda de camioneta, dándole una mayor musculatura, con los hombros traseros muy marcados.

BMW X5 el icono se vuelve más inteligente y potente ı Foto: Autocosmos

Es de llamar la atención la solución que aplicó la marca en este modelo para la apertura de las portezuelas, colocando una especie de alerones entre el cristal y la lámina, donde hay unos sensores sensibles al tacto que abren los seguros.

La parte trasera nos muestra líneas que también ya vimos en la iX3, pero el diseño de las calaveras agrega una especie de arcos en las orillas, que le dan un look más personal. Los rines de este crossover van de 21 a 23 pulgadas.

BMW X5 el icono se vuelve más inteligente y potente ı Foto: Autocosmos

Llegando al apartado del motor, te contamos arriba que hay 5 variantes distintas, comenzando con las variantes de motor de combustión, montando un seis en línea 3.0L twinturbo (ya sea a gasolina o diésel), así como variantes híbridas e híbridas enchufables (PHEV); sin embargo, la gran novedad es la llegada de la primera X5 100% eléctrica.

Esta iX5 tiene una configuración de doble motor, uno en cada eje, siendo un vehículo de tracción integral, que pone en piso 578 caballos de fuerza en la versión 60 xDrive, siendo alimentada por un paquete de baterías de 141 kWh, el más grande que se ha empleado en cualquier BMW, que le brinda una autonomía de 845 kilómetros. La arquitectura eléctrica es de 800V, con lo que se podrá tener acceso a cargadores ultrarrápidos.

También habrá una opción con pila de combustible de hidrógeno, que será lanzada en algunos mercados en 2028.

BMW X5 el icono se vuelve más inteligente y potente ı Foto: Autocosmos

Del lado del chasis y la dinámica de manejo, esta camioneta monta la décima generación del sistema de gestión de la dinámica transversal, que controla muchos aspectos de la conducción y el comportamiento de las ayudas electrónicas. El Control Adaptativo del Chasis (opcional) ofrece una suspensión neumática adaptativa y el eje trasero direcciona con hasta 3.2 grados de movimiento.

Las variantes con paquete M tendrán una puesta a punto de suspensión y dirección más deportivas.

La producción de la quinta generación de la BMW X5 iniciará en agosto de este año en la planta de Spartanbug, Carolina del Sur, para comenzar las entregas de las variantes de gasolina y diésel en noviembre de este año, para las X electrificadas, serán en los primeros meses de 2027.