La BMW iX3 Neue Klase es una revolución dentro de BMW, la camioneta 100 por ciento eléctrica que muestra muchas de las tecnologías que la marca de Bavaria desarrolló para sus nuevas generaciones de vehículos y hace unos días pudimos conducir este crossover en México.

Aspectos de BMW iX3 2027, la puerta al futuro de la marca ı Foto: Autocosmos

Los caminos entre Monterrey, Nuevo León, y Parras, Coahuila, nos dieron los primeros kilómetros al volante de este crossover 100 por ciento eléctrico, que ya ha recibido muchos reconocimientos alrededor del mundo, que respaldan todo el trabajo que BMW imprimió en esta camioneta, que a México llega en una sola versión iX3 50 xDrive ($1,495,000).

El Dato: Este modelo fue presentado en el Salón del Automóvil de 2018. Su versión de exhibición fue en julio de 2020.Este modelo fue presentado en el Salón del Automóvil de 2018. Su versión de exhibición fue en julio de 2020.

Aspectos de BMW iX3 2027, la puerta al futuro de la marca ı Foto: Autocosmos

El tren motriz de este vehículo es el BMW eDrive Gen6, con motores eléctricos más eficientes, baterías con mayor densidad energética y una arquitectura de 800V que permite mejorar tiempos de carga.

Aspectos de BMW iX3 2027, la puerta al futuro de la marca ı Foto: Autocosmos

En total tenemos 469 hp y 475 lb-pie de torque, extraídos de dos motores eléctricos, uno por eje, que hace a esta iX3 un vehículo con tracción integral. La aceleración de 0 a 100 km/h se logra en 4.9 segundos y la velocidad máxima está limitada a 210 km/h.

Aspectos de BMW iX3 2027, la puerta al futuro de la marca ı Foto: Autocosmos

La batería de 108.7 kWh permite alcanzar hasta 805 kilómetros de autonomía, y gracias a la arquitectura de 800V, BMW anuncia tiempos de recarga de 20 a 80 por ciento en aproximadamente 28 minutos mediante corriente directa, además de carga completa en alrededor de 11 horas utilizando corriente alterna de 11 kW. Éste es el primer BMW en México que cuenta con la entrada de carga NACS de serie.

Aspectos de BMW iX3 2027, la puerta al futuro de la marca ı Foto: Autocosmos

Tras hacer unos ajustes a la posición de manejo, ponemos Drive y es momento de tomar camino. Lo primero que me llama la atención, es lo ligera que se siente la camioneta, pues pesa más de dos toneladas, pero no es perceptible. Pero en realidad sólo es la sensación, porque sigue siendo una máquina espectacular cuando abusas del acelerador.

Aspectos de BMW iX3 2027, la puerta al futuro de la marca ı Foto: Autocosmos

Antes de ello, el tramo urbano que condujimos nos ayudó a probar elementos como la suspensión, la dirección en maniobras rápidas, e incluso, el sistema periférico de cámaras, para poder salir del apretado estacionamiento de la plaza comercial que tiene el hotel Safi, ubicado en la zona de San Pedro Garza.

Una vez que tomamos la carretera, las cosas cambiaron. Esta iX3 tiene una aceleración imponente, pero aunque salgas pisando a fondo el acelerador, no es como un juego mecánico, tiene una aceleración rápida pero progresiva, no tienes la sensación de que pudieras perder el control.

Con 98 por ciento de la carga al arranque y 234 kilómetros de recorrido en el día, la autonomía no fue ninguna preocupación, así que pudimos abusar del acelerador en ciertas zonas de la ruta, sobre todo hacia el final, entre Saltillo y Parras, donde encontramos una autopista vacía.

La estabilidad y el control del vehículo son muy buenos, y gracias a todo el trabajo aerodinámico, no sólo es eficiente, sino que también está muy bien plantada en el piso. La dirección, fiel al estilo de BMW, es precisa y rápida, al tiempo que la electrónica eleva la seguridad.

Es claro que con el ritmo que traíamos en la carretera, el nivel final de la batería no iba a ser el más alto, en realidad, llegamos a nuestro destino con menos de 45 por ciento de la carga, que indicaba 232 kilómetros de autonomía. Esta cifra está basada en los cálculos que hace la computadora del vehículo, por nuestro modo de manejo, pero, con un estilo más conservador, es muy posible que hubiéramos podido volver a Monterrey con la energía restante.

La Nueva Clase de BMW arrancó con el pie derecho, entregando un crossover con un diseño atractivo, un muy buen nivel de equipamiento, acabados, materiales y, lo más importante, el manejo dinámico y emocionante que siempre ha caracterizado a los modelos de la Bayerische Motoren Werke.