Este es el precio del dólar HOY jueves 16 de julio de 2026

Este es el precio del dólar hoy.

El peso mexicano se ha mantenido por debajo de las 17.50 unidades por dólar, de forma que ha mantenido sus niveles favorables.

De esta forma, este jueves 16 de julio la moneda nacional se cotiza en 17.42 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el miércoles 15 de julio en 17.3853 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.3910 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.4278 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este jueves 16 de julio:

Afirme : 16.40 a la compra – 18.00 a la venta

Banco Azteca : 16.85 a la compra – 17.94 a la venta

Banco de México , FIX del miércoles: 17.3910

Bank of America : 16.5017 a la compra – 18.4162 a la venta

Banorte : 16.15 a la compra – 17.75 a la venta

BBVA Bancomer : 16.37 a la compra – 17.50 a la venta

Grupo Financiero Multiva : 17.42 a la compra – N/A a la venta

Intercam: 17.0238 a la compra – 18.0388 a la venta

Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla.

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este jueves 16 de julio cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 17.45 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla.

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LMCT