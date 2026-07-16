Robo de vehículos baja 16.2% en el último año

El robo de vehículos registró una disminución de 16.2 por ciento en junio respecto al mismo mes del año pasado, al pasar de 60 mil 698 unidades hurtadas en 2025 a 50 mil 891 vehículos reportados, es decir, un promedio de 139 automotores al día; además, las seis entidades con más incidencias de este delito también reflejaron disminuciones, indicó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

“Los resultados sí muestran que la colaboración institucional puede traducirse en mejoras que son medibles y que, en el último año, sin duda es una muestra de este tipo de mejoras y de la coordinación que tenemos también con autoridades”, agregó Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS.

El dato: La recuperación de unidades a tasa mensual se redujo 6.0 por ciento en lo que va de 2026, al contabilizar mil 976 unidades cada mes contra mil 858 en 2025: AMIS.

La directiva sostuvo que el descenso nacional fue impulsado por una disminución del robo en las seis entidades con mayor incidencia; por ejemplo, en el periodo de 2024-2025 en el Estado de México se registraron 15 mil 221 robos y para 2025-2026 bajó a 11 mil 799, una reducción de 22.5 por ciento; Jalisco, pasó de siete mil 129 casos a seis mil 776, una baja de 5.0 por ciento.

En el caso de la Ciudad de México pasó de cinco mil 465 a cuatro mil 491 casos, una reducción de 17.8 por ciento; Puebla tuvo una reducción de 28.8 por ciento al pasar de cuatro mil 363 robos a 3 mil 106. En Guanajuato se redujeron de dos mil 815 casos a dos mil 583, una caída de 8.2 por ciento. Sinaloa, a pesar de estar considerada como una de las 10 entidades con mayor robo con violencia, también disminuyó el número de casos, al pasar de tres mil 846 a 3 mil 229, o una baja de 16 por ciento.

Siniestros ı Foto: Especial

Norma Alicia Rosas sostuvo que en el robo con violencia se registró una reducción, ya que, del total de hurtos, el promedio nacional se ubicó en 53.04 por ciento, mientras que un año antes fue de 57.9 por ciento.

“Hemos visto que ha habido también una mejora. Quisiéramos que fuera una mejora mucho más relevante, pero sin duda alguna es una mejora sustancial al haber pasado a nivel nacional de 57.9 por ciento a 53 por ciento, creo que todo esto va redondeando los esfuerzos que ha habido a nivel de coordinación con autoridades y el trabajo que se ha desarrollado”, añadió la directora de la AMIS.

A pesar de la baja, las entidades que aún registran una incidencia mayor al promedio nacional son Sinaloa con 83 por ciento; Guerrero, 74 por ciento; Zacatecas, 72.4 por ciento; Michoacán, 69.9 por ciento; Puebla, 66.1 por ciento; San Luis Potosí, 65.2 por ciento, entre otros.

Las submarcas con mayor robo son Nissan Versa, Kenworth, las motocicletas Bajaj 111-250, Nissan NP300 y Nissan March; no obstante, en la comparación anual del periodo de referencia, sólo el último registró un incremento de 1.8 por ciento, al pasar de mil 154 a mil 175 robos. Mientras que, los demás tuvieron descensos.

Los vehículos Versa fueron menos robados en 11 por ciento, al pasar de dos mil 374 a dos mil 112; Kenworth, de dos mil 121 a mil 792; Bajaj de mil 525 a mil 370 unidades y NP300 de mil 893 a mil 284 automotores.

En cuanto al robo a transporte pesado, la AMIS destacó que también se redujo 13.6 por ciento, con sólo ocho mil 246 unidades en el periodo de referencia; sin embargo, “la cifra se mantiene muy por encima de los años previos a la pandemia, cuando anualmente se robaban aproximadamente 6 mil 400 unidades de transporte pesado”.