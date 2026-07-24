Importante evolución para la X-Trail e-Power e-4orce

La electrificación de Nissan en México entra en una nueva etapa con la llegada de la X-Trail 2027 e-Power e-4orce, el sexto de los 11 lanzamientos que la marca tiene programados para este año.

Novedoso │ Grandes cambios para consentir a sus clientes. ı Foto: Autocosmos

La principal novedad es la incorporación por primera vez en el país del sistema e-4orce, una tracción integral eléctrica inteligente que promete elevar el control, la estabilidad y la confianza al volante sin modificar la esencia de la tecnología e-Power.

El Dato: La nueva camioneta accede a las funciones de conectividad de forma inalámbrica e intuitiva para mantener lo necesario al alcance en cada trayecto.

Tuvimos la oportunidad de conocer su desempeño en México Drive Resort, un circuito donde fue posible poner a prueba las capacidades del sistema.

La mecánica mantiene la fórmula de e-Power: un motor turbo de tres cilindros y 1.5 litros funciona únicamente como generador de electricidad, mientras que dos motores, uno en cada eje, son los encargados de impulsar las ruedas. El resultado es una potencia combinada de 210 caballos de fuerza y 387 libras-pie de torque.

2 versiones tiene este modelo de auto por parte de la marca

Lo primero que llama la atención es la sensación de refinamiento. La aceleración es inmediata y muy útil en maniobras de rebase o incorporaciones, mientras que el sistema e-4orce administra de manera independiente la entrega de potencia y el frenado en cada rueda para mantener la máxima adherencia posible.

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Uno de los aspectos que más nos convenció fue el control de la carrocería. En aceleraciones y frenadas desaparecen los cabeceos, lo que transmite una sensación de mayor aplomo y también mejora el confort de todos los ocupantes al reducir el movimiento dentro de la cabina.

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La experiencia puede personalizarse mediante seis modos de conducción que, al combinarse con el sistema de frenado regenerativo e-Step, ofrecen hasta 12 configuraciones distintas para adaptar la respuesta del vehículo a diferentes escenarios.

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También resulta destacable que, pese a incorporar un motor de combustión, dos motores eléctricos y un paquete de baterías, el peso se mantiene en 1,876 kilogramos, una cifra que permite mover al SUV con soltura y sin sensación de pesadez.

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En materia de equipamiento, la versión Platinum añade una pantalla de 12.3 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, sistema de audio Bose de 10 bocinas, Head-Up Display, techo panorámico, cargador inalámbrico y hasta 15 asistentes de conducción, entre ellos ProPilot Assist.

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La Platinum tiene un precio de 899,900 pesos. Tras este primer contacto, queda claro que la incorporación es una evolución que hace más precisa, confortable y segura la conducción de X-Trail.

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