Él es Rafa Durán, el exjugador del Atlante en ser el primer mexicano en anotar gol este 2026 (VIDEO)

El 2026 inició con buenas noticias para los aficionados mexicanos, pues ya tuvimos al primer jugador azteca en anotar gol fuera de nuestro país; se trata del exfutbolista del Atlante Rafael Durán, quien consiguió el único tanto del partido entre el WS Wanderers y el Macarthur FC.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, lleva poco tiempo en la liga de Australia, pero poco a poco ha ido enamorando a la afición del Macarthur y este 1 de enero anotó un tremendo golazo que le está dando la vuelta al mundo.

El primer tiempo del partido estaba a cinco minutos de terminar y Rafa Durán tomó la pelota en los linderos del área; desde esa posición el delantero mexicano se atrevió a disparar a puerta y colgó la pelota en el ángulo derecho de la portería rival, levantando a la afición de su asiento por la increíble anotación.

A delightful finish from Duran puts @mfcbulls in front 💫



Pure class from the edge of the box, as Rafa Duran curls it into the top corner to make it 1-0 before the break



Watch #WSWvMAC live on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/gNjhWlrUnG — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) January 1, 2026

Él es Rafa Durán, el exjugador de Atlante que reside en la liga de Australia

Rafael Durán llenó el ojo de los reclutadores del Macarthur FC con sus actuaciones con el Atlante en el Clausura 2025 de la Liga de Expansión, fue hasta septiembre del año pasado cuando el conjunto de Australia decidió ir por el mexicano para llevárselo hasta el otro lado del mundo.

Fue el 12 de septiembre del 2025 cuando el Macarthur FC anunció la llegada de Rafa Durán al equipo. El delantero mexicano lleva 14 partidos disputados con la camiseta de los conjunto australiano, además de que en sus últimos tres partidos tiene dos goles.

De igual forma, antes de mudarse de México a Australia, Rafa Durán tuvo un paso por el Puebla durante el Apertura 2024, pero fue un torneo antes cuando salió campeón de la Liga de Expansión con el Atlante tras vencer al Cancún FC en la tanda de penales de la gran final.

¿Cuándo será el siguiente partido de Rafa Durán en la liga de Australia?

Tras la victoria este 1 de enero ante el WS Wanderers, el equipo de Rafa Durán llegó a 18 unidades en la temporada y se mantienen en la cuarta posición de la tabla general a falta de 15 jornadas en el torneo para definir a los equipos que avanzan a los playoffs.

El delantero mexicano y compañía volverán a la actividad el 5 de enero del 2025 para enfrentarse ante el Auckland FC, equipo que va en el primer lugar de la tabla y que disputó el Mundial de Clubes del 2025.

Este partido puede ser la oportunidad perfecta para Rafael Durán de mantener su récord goleador y sumar su tercera anotación con su nuevo equipo.

DCO