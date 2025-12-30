¿César Montes pone fin a su carrera en Europa? El equipo de la Liga MX que lo quiere de regreso a toda costa

Cruz Azul tiene un semestre muy exigente en puerta y el nombre de César Montes aparece con fuerza en el mercado de fichaje del equipo celeste. El defensa mexicano ha sido ligado a un posible retorno a la Liga MX de la mano de La Máquina, que con el Clausura 2026 y la Concachampions necesitan tener una plantilla profunda y fuerte para competir en todos los frentes.

César Montes actualmente juega en el FC Lokomotiv Moscú de Rusia. El Cachorro ha estado jugando bien con su equipo y manteniendo un nivel competitivo desde que salió del futbol español, en donde pasó por el Espanyol de Barcelona y por el Almería, en donde no estuvo tan bien como en la Premier League Rusa.

Con 28 años de edad, Montes ha ganado experiencia internacional y se consolidó como un jugador clave no solo en el Lokomotiv, sino también en la Selección Mexicana, en donde se perfila para ser titular en la Copa del Mundo 2026, por lo que la alternativa de Cruz Azul no es descabellada, pues lo mantendría en la mira de Javier Aguirre.

De cara al Clausura 2026 el conjunto celeste quiere tener una defensa fuerte para la Liga MX y la Concachampions, por lo que el equipo mexicano estaría, de acuerdo con medios nacionales, sondeando el entorno de César Montes. Hasta el momento no hay una oferta formal y todo está en una etapa inicial.

Según reportes, el contrato de Montes con el conjunto ruso se extiende hasta 2029 y su entorno no tendría descartado al cien regresar a la Liga MX de cara al campeonato mundial, pero todo dependerá de las condiciones de la oferta y de las pretensiones económicas que Cruz Azul le ofrezca al Cachorro.

¿Cuánto pagaría Cruz Azul de salario a César Montes?

Cruz Azul, en caso de avanzar en las negociaciones por César Montes, debería por lo menos igualar el salario del defensa mexicano ronda los 2.4 millones de dólares por temporada. Esta cifra es clave en caso que La Máquina vaya en serio or los servicios del zaguero.

Otro punto importante es el valor de mercado del Cachorro Montes, que es cercano a los 8 millones de dólares, cifra a la que La Máquina deberá acercarse para poder comprarle al jugador al Lokomotiv.

