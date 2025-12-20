¡OFICIAL! Cruz Azul deja boquiabiertos a sus aficionados y anuncia a su bombazo en la Liga MX

El Cruz Azul Femenil quedó eliminado en las semifinales del Apertura 2025 y fue la primera vez que la Máquina accedió a la antesala de la gran final desde que se creó la Liga MX Femenil; es por eso que la directiva ya anunció a los primeros fichajes de cara a la siguiente temporada.

Fue este sábado cuando el Cruz Azul decidió anunciar a María Cristina Montaño como su cuarto refuerzo de cara al Clausura 2026. La seleccionada nacional sub-20 llega procedente del Mazatlán y fue en su ciudad natal donde comenzó su sueño por el futbol hasta llegar a la Liga MX.

Cabe recalcar que la mediocampista mexicana y nueva jugadora de la Máquina realizó su debut en la Liga MX Femenil un 16 de julio de 2023, cuando el Mazatlán se enfrentó precisamente ante el Cruz Azul, partido en el que María Cristina Montaño también consiguió su primer gol como profesional.

Una Seleccionada Nacional Sub20 se une a La Máquina 🚂



¡Bienvenida a Cruz Azul Femenil, María Cristina Montaño! 💙 pic.twitter.com/4tnTni7feY — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) December 20, 2025

María Cristina Montaño cumple 18 años y es nueva jugadora del Cruz Azul

María Cristina Montaño tuvo un día redondo este sábado 20 de diciembre, pues dio un gran paso en su carrera profesional al firmar con el Cruz Azul para portar los colores de la Máquina en el Clausura 2026.

La mediocampista mexicana celebra su fichaje con el conjunto cementero y también su cumpleaños número 18 el mismo día, así que el conjunto de la Noria publicó una imagen en sus redes sociales para felicitar a su nueva futbolista, la cual aportará a la ofensiva del Cruz Azul.

“Hola, azules, soy Macri Montaño, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y nos vemos pronto en la cancha”, fueron las primeras palabras de la seleccionada Sub-20 que podría tener su debut muy pronto con su nuevo equipo.

Qué día para María Cristina Montaño:



✅ Presentada como Celeste

✅ Cumple 18 años



¡Feliz cumpleaños, Macri! 🥳🎉 pic.twitter.com/3dYqTUIy0c — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) December 20, 2025

¿Cuándo podría debutar María Cristina Montaño con el Cruz Azul?

El Cruz Azul Femenil ya se prepara para afrontar el Clausura 2026 en busca de mejorar lo que realizaron el torneo pasado, en el que lograron llegar por primera vez en su historia a las semifinales de la liguilla del futbol mexicano.

Será el lunes 5 de enero del 2026 cuando la Máquina inicie su camino en el siguiente torneo de la Liga MX Femenil; las cementeras se medirán ante el Club León en la Jornada 1 del Clausura 2026 en busca de sumar sus primeros tres puntos en la campaña.

Será en la segunda fecha del certamen cuando se midan a las Chivas, otro de los equipos que llegaron a las semifinales del torneo pasado, y que será un partido bastante reñido en la casa del Cruz Azul.

DCO