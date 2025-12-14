¡Se vale llorar! Nicolás Larcamón dedica sensible mensaje a afición de Cruz Azul tras fracasos de La Máquina

Nicolás Larcamón envió un mensaje a la afición de Cruz Azul tras las eliminaciones en Liga MX y Copa Intercontinental.

El argentino Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, dedicó un sensible y extenso mensaje a la afición de La Máquina después de los fracasos del club en Liga MX y Copa Intercontinental, texto en el que reconoció que la responsabilidad es suya y que el único camino para conseguir el éxito anhelado es redoblar esfuerzos.

“Cerramos este semestre con bronca. Con la desazón lógica de no haber alcanzado los objetivos de máxima que nos habíamos trazado como Equipo. En el futbol, la línea entre el todo y la nada es en ocasiones mínima, y esta vez nos tocó quedar de este lado sin ningún título alcanzado. No hay excusas. Sí asumir nuestra responsabilidad”, comienza el mensaje del timonel del conjunto cementero.

Nicolás Larcamón hizo enfásis en que la única vía para que Cruz Azul logre títulos es “insistir, persistir y redoblar esfuerzos no es una opción: es una obligación cuando se representa a un club con la grandeza de Cruz Azul”.

Nicolás Larcamón se compromete a trascender con Cruz Azul y agradece a la afición

Nicolás Larcamón dejó en claro que se exigirá más para el Clausura 2026, su segundo torneo al frente de Cruz Azul, pues su objetivo es que la institución trascienda en Liga MX y a nivel internacional, ya que también disputará la Concachampions el primer semestre del año.

“Tengo una convicción absoluta: el camino es el laburo (trabajo), el enfoque y la exigencia diaria. Y ese camino no se negocia. Vamos a insistir más, a exigirnos más y a prepararnos mejor, porque solo así se construyen los equipos que alcanzan trascender”, remarcó.

Nicolás Larcamón también agradeció el incondicional apoyo de la afición de Cruz Azul, a la que le hizo saber que su aliento aumenta el compromiso de sus dirigidos.

“A nuestra afición, gracias. Gracias por estar, por acompañar y por sostener incluso en los momentos difíciles. El respaldo que recibimos de muchos en estas horas no pasa desapercibido y nos compromete aún más”, subrayó el timonel de La Máquina.

¿Cuántos juegos ganó Nicolás Larcamón en su primer torneo como DT de Cruz Azul?

El argentino Nicolás Larcamón ganó 11 partidos en su primer torneo en el banquillo de Cruz Azul, 10 en fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX y uno en la Liguilla, éste último sobre Chivas en la vuelta de cuartos de final.

La directiva de La Máquina eligió a Larcamón como el sucesor del uruguayo Vicente Sánchez en el timón, a pesar de que el charrúa guió al club a la conquista de la Concachampions 2025 a costa del Vancouver Whitecaps.

EVG