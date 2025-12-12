Monterrey se olvida de Sergio Ramos; Rayados pagaría una millonada por un referente de Cruz Azul para no extrañar al español

Sergio Ramos terminó su etapa como jugador de Rayados del Monterrey. El defensor español no renovará su contrato, lo que obliga a La Pandilla a buscar un nuevo central y no irían muy lejos, pues tienen en la mira a un jugador de la Liga MX para apuntalar su zona baja.

De acuerdo con información de medios nacionales, La Pandilla tendría la mira puesta en Willer Ditta, defensor central colombiano que juega y es uno de los inamovibles de La Máquina del Cruz Azul.

Fuentes: Monterrey ha realizado sondeos por Willer Ditta como posible refuerzo en la plaza que dejó Sergio Ramos. Por ahora sólo es un acercamiento inicial, sin negociación avanzada con Cruz Azul. pic.twitter.com/pSA4JkgeJu — Carrerismo (@ikecarrera) December 12, 2025

La directiva de Rayados, encabezada por el Tato Noriega, se encuentra trabajando para tapar el hueco que dejó Sergio Ramos, quien en poco tiempo se convirtió en referente del equipo, en el capitán y uno de los futbolistas más queridos por los aficionados.

Según el periodista Iker Carrera, cercano a la actualidad de Cruz Azul, la institución regiomontana ya sondeó a los cementeros sobre el estado de Willer Ditta. Sin embargo, aseguró que no hay ningún tipo de negociaciones. El valor de mercado del central colombiano es cercano a los 5 millones de dólares, de acuerdo con transfermarkt.

Por el momento solo es el interés de Monterrey por Ditta, pero en el futuro cercano la directiva de Rayados podría estar ofertando para tener a uno de los defensores más confiables del futbol mexicano y que en tiempos recientes ha sido convocado por Colombia a juegos internacionales.

Willer Ditta 4️⃣🚧 pic.twitter.com/E0pNuNDxev — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) June 9, 2025

Sergio Ramos se despide de Rayados y su afición

Sergio Ramos vivió su último partido con Monterrey en las semifinales del Apertura 2025 ante Toluca, cotejo en el que el español marcó el primer gol de su equipo para buscar el pase a la final; sin embargo, lograron empatar el global, pero por posición en la tabla quedaron eliminados.

“Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país, una ciudad, un futbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos. Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup... y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero a vuestro lado en todos los partidos que hemos jugado en casa”, escribió Sergio Ramos.

Con información de la Cadena SER, el Manchester United está interesado en hacerse de los servicios del campeón del mundo en enero del 2026, para fortalecer su zona defensiva en el segundo semestre de la temporada.

aar