Sergio Ramos se va de México con mejores números que en el PSG

Sergio Ramos llegó a la Liga MX a inicios del 2025. Después de todo un año en el futbol mexicano, el defensa español tomó la decisión de dejar al Monterrey y su último partido fue ante el Toluca en las semifinales del Apertura 2025.

Se despide de Rayados después de 34 partidos y ocho goles, teniendo así mejor efectividad que la que tuvo en su paso por el PSG, pues en dicho club europeo militó durante 58 encuentros y sólo marcó seis dianas.

“Bueno, al final yo creo que lo dejé bastante claro la semana pasada y obviamente sí es mi último partido”, comentó Sergio Ramos en una entrevista con TUDN después del encuentro ante los del Estado de México.

El Dato: Debutó con la selección absoluta en 2005 contra China. En octubre de 2020 superó a Iker Casillas en el futbolista con más minutos en la Selección de España.

Aún no se conoce la razón por la que Sergio Ramos tomó la decisión de salir del Monterrey, pero sí es una baja importante tanto para los Rayados como para la Liga MX, pues la llegada del español a México generó que otros futbolistas del Viejo Continente voltearan a ver la liga.

Sergio Ramos se fue eliminado en semifinales en su último torneo de la Liga MX con el Monterrey, además de dejar con una gran tristeza a la afición regiomontana, pues el español era uno de sus mejores jugadores al momento de afrontar estas instancias de la competencia.

“Siempre duele perder una semifinal y quedándose a la puerta de una final; creo que hay mucho que analizar. La primera parte prácticamente la regalamos; nos faltó intensidad, nos faltó ritmo, nos faltó personalidad para tener el balón y, bueno, se puede perder porque al fin y al cabo esto es futbol, pero se pierde jugando como jugamos la segunda parte, no la primera, que la regalamos”, expresó Sergio Ramos en una entrevista.

El tricampeón de Champions League se quedó a un gol de avanzar a la gran final del Apertura 2025 con el Monterrey y pelear por el título la próxima semana; sin embargo, ya comienza a hacer sus maletas para su siguiente reto como futbolista profesional.

Ramos abandonará la Liga MX para volver a Europa y jugar en una de las mejores cinco ligas del viejo continente, pues según algunos reportes, el defensa español fichará por el AC Milan de la Serie A.

En caso de que eso ocurra, Ramos se reencontraría con un viejo conocido y del Real Madrid con el que consiguió el tricampeonato en la Champions League, Luka Modric.

Los rossoneri están teniendo una gran campaña en su liga local; de momento están en segundo lugar de la tabla general, sólo por detrás del Inter de Milán, y la llegada de Sergio Ramos ayudaría al equipo a tener una zaga defensiva más sólida.

Otros de los destinos de Sergio Ramos podrían ser la MLS o la liga de Arabia, pero también es pretendido en España. El futbolista aseguró que él aún no piensa en el retiro y que quiere jugar un par de años más de manera profesional.

En un hecho extraño, Sergio Ramos jugó su último partido con el Monterrey en la Liga MX y uno de los árbitros abanderados no podía dejar ir al defensa español sin darle un pequeño regalo.

Al momento de ir a darle la mano a los árbitros, el primer abanderado, Michel Ricardo Espinoza Ávalos, sacó las tarjetas que traía en una de sus bolsas y se las dio al defensa español como un importante obsequio. Sergio Ramos le dio las gracias y le encargó su regalo a una persona del cuerpo técnico del Monterrey, pues iba a empezar con las entrevistas ante los medios.

El Toluca, equipo que eliminó al Monterrey, saldrá en búsqueda del bicampeonato en el partido por el título, tratando de unirse a la lista de equipos que han conseguido dos trofeos al hilo, además de poder alcanzar a las Chivas en campeonatos del futbol mexicano.

Por su parte, Tigres venció al Cruz Azul y peleará para ganar su noveno cetro en el balompié azteca; en caso de salir campeones, igualarán a la Máquina en conquistas con nueve por bando.

Como es costumbre los días de la final serán jueves y domingo. Sólo falta conocer la hora en la que se llevarán a cabo los encuentros y este lunes la FMF los revelará.

Domenec Torrent se va de La Pandilla

Domenec Torrent no pudo llevar al Monterrey a la gran final del Apertura 2025 y, tras su eliminación del torneo, el entrenador español decide dejar al equipo después de una temporada en el banquillo de los Rayados, aunque la directiva de los regiomontanos ya tiene en mente a su nuevo director técnico.

Diversos medios confirmaron que Domenec Torrent puso su renuncia en la mesa; fue al final del partido ante el Toluca cuando el entrenador se despidió de los jugadores y este domingo dio a conocer la noticia a los altos mandos.

Con la inminente salida de Domenec Torrent del Monterrey, la directiva de los regiomontanos ya comenzó a buscar a su nuevo entrenador, pero hay un nombre en el primer lugar de esta lista que es la prioridad y que es el que más le gusta a los altos mandos.

Al parecer la directiva del Monterrey quiere fichar y traer de vuelta a la Liga MX a Martín Anselmi; además, dejó en claro que ya existió un primer contacto entre la institución y el exentrenador del Cruz Azul y el Porto de Portugal.

La afición de los Rayados conoce la historia entre Anselmi y el Cruz Azul, que abandonó al equipo para irse al viejo continente, pero lo que sí está claro es que el entrenador argentino conoce muy bien la Liga MX y con un equipo como el Monterrey podría hacer grandes cosas.

Goles del español ı Foto: Especial

Torrent con La Pandilla ı Foto: Especial